Бундеслига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 13 по 15 сентября.
13-15 сентября будут сыграны матчи третьего тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Начнется тур в пятницу поединком между дортмундской "Боруссией" и "Хайденхаймом".
В субботу "Боруссия" Менхенгладбах примет "Штутгарт", "Байер" на выезде сыграет с "Хоффенхаймом", "РБ Лейпциг" дома сразится с "Унионом", а "Баварию" у себя дома будет принимать новичок элитного дивизиона "Хольштайн Киль".
Завершится тур в воскресенье поединками "Аугсбург" – "Санкт-Паули" и "Майнц" – "Вердер".
Отметим, что матчи четвертого тура Бундеслиги состоятся 20-22 сентября.
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|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Пятница, 13 сентября
|21:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|Суббота, 14 сентября
|16:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|УНИОН
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|19:30
|ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
|_:_
|БАВАРИЯ
|Воскресенье, 15 сентября
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛИ
|18:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ВЕРДЕР
Таблица Бундеслиги после 2-го тура
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