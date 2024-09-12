Бундеслига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

13-15 сентября будут сыграны матчи третьего тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Начнется тур в пятницу поединком между дортмундской "Боруссией" и "Хайденхаймом".

В субботу "Боруссия" Менхенгладбах примет "Штутгарт", "Байер" на выезде сыграет с "Хоффенхаймом", "РБ Лейпциг" дома сразится с "Унионом", а "Баварию" у себя дома будет принимать новичок элитного дивизиона "Хольштайн Киль".

Завершится тур в воскресенье поединками "Аугсбург" – "Санкт-Паули" и "Майнц" – "Вердер".

Отметим, что матчи четвертого тура Бундеслиги состоятся 20-22 сентября.

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ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Пятница, 13 сентября 21:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ ХАЙДЕНХАЙМ Суббота, 14 сентября 16:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ ШТУТГАРТ 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ АЙНТРАХТ 16:30 ХОФФЕНХАЙМ _:_ БАЙЕР 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ УНИОН 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ БОХУМ 19:30 ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ _:_ БАВАРИЯ Воскресенье, 15 сентября 16:30 АУГСБУРГ _:_ САНКТ-ПАУЛИ 18:30 МАЙНЦ _:_ ВЕРДЕР

Таблица Бундеслиги после 2-го тура

Таблица Бундеслиги после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

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