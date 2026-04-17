Бундеслига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 30-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 17 по 19 апреля состоятся матчи 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 17 апреля, игрой между "Санкт-Паули" и "Кельном".
В субботу, 18 апреля, "Байер" примет "Аугсбург", дортмундская "Боруссия" встретится с "Хоффенхаймом", а "РБ Лейпциг" сразится с "Айнтрахтом".
Завершился тур тремя поединками в воскресенье, 19 апреля, в том числе лидер чемпионата "Бавария" будет принимать "Штутгарт".
Расписание и результаты матчей 30-го тура Бундеслиги
Пятница, 17 апреля
21:30 "Санкт-Паули" — "Кельн"
Суббота, 18 апреля
16:30 "Байер" — "Аугсбург"
16:30 "Вердер" — "Гамбург"
16:30 "Хоффенхайм" — "Боруссия" Дортмунд
16:30 "Унион" — "Вольфсбург"
19:30 "Айнтрахт" — "РБ Лейпциг"
Воскресенье, 19 апреля
16:30 "Фрайбург" — "Хайденхайм"
18:30 "Бавария" — "Штутгарт"
20:30 "Боруссия" Менхенгладбах — "Майнц"
Таблица Бундеслиги после 29-го тура
Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
