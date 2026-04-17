Бундеслига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

Реклама

С 17 по 19 апреля состоятся матчи 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 17 апреля, игрой между "Санкт-Паули" и "Кельном".

В субботу, 18 апреля, "Байер" примет "Аугсбург", дортмундская "Боруссия" встретится с "Хоффенхаймом", а "РБ Лейпциг" сразится с "Айнтрахтом".

Реклама

Завершился тур тремя поединками в воскресенье, 19 апреля, в том числе лидер чемпионата "Бавария" будет принимать "Штутгарт".

Расписание и результаты матчей 30-го тура Бундеслиги

Пятница, 17 апреля

21:30 "Санкт-Паули" — "Кельн"

Суббота, 18 апреля

Реклама

16:30 "Байер" — "Аугсбург"

16:30 "Вердер" — "Гамбург"

16:30 "Хоффенхайм" — "Боруссия" Дортмунд

16:30 "Унион" — "Вольфсбург"

Реклама

19:30 "Айнтрахт" — "РБ Лейпциг"

Воскресенье, 19 апреля

16:30 "Фрайбург" — "Хайденхайм"

18:30 "Бавария" — "Штутгарт"

Реклама

20:30 "Боруссия" Менхенгладбах — "Майнц"

Таблица Бундеслиги после 29-го тура

Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

