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Бундеслига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Байер" уже в статусе чемпиона сыграет с дортмундской "Боруссией".

19 – 21 апреля состоятся матчи 30-го тура германской Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Айнтрахт" – "Аугсбург".

В субботу "РБ Лейпциг" на выезде встретится с "Хайденхаймом", а "Бавария" приедет в гости к "Униону".

Завершится тур в воскресенье: "Штутгарт" пожалует в гости к "Вердеру", а в центральном матче тура "Байер" на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией".

Отметим, что в прошлом туре "Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии. Команда Хаби Алонсо обеспечила себе чемпионский титул за пять туров до финиша Бундеслиги.

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  • После 29-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (79 очков), который досрочно завоевал титул. На втором месте – "Бавария" (63). На третьем – "Штутгарт" (63). Далее расположились "РБ Лейпциг" (56) и "Боруссия" Дортмунд (56).
  • Матчи 31-го тура Бундеслиги состоятся 26 – 28 апреля.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
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Пятница, 19 апреля
21:30 АЙНТРАХТ   _:_   АУГСБУРГ
Суббота, 20 апреля
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОХУМ
16:30 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 КЕЛЬН   _:_   ДАРМШТАДТ
19:30 УНИОН   _:_   БАВАРИЯ
Воскресенье, 21 апреля
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ШТУТГАРТ
18:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   БАЙЕР
20:30 ФРАЙБУРГ   _:_   МАЙНЦ

Таблица Бундеслиги после 29-го тура

Таблица Бундеслиги после 29-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 29-го тура / Фото: flashscore.ua

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