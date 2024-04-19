Бундеслига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Байер" уже в статусе чемпиона сыграет с дортмундской "Боруссией".

19 – 21 апреля состоятся матчи 30-го тура германской Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Айнтрахт" – "Аугсбург".

В субботу "РБ Лейпциг" на выезде встретится с "Хайденхаймом", а "Бавария" приедет в гости к "Униону".

Завершится тур в воскресенье: "Штутгарт" пожалует в гости к "Вердеру", а в центральном матче тура "Байер" на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией".

Отметим, что в прошлом туре "Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии. Команда Хаби Алонсо обеспечила себе чемпионский титул за пять туров до финиша Бундеслиги.

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После 29-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (79 очков), который досрочно завоевал титул. На втором месте – "Бавария" (63). На третьем – "Штутгарт" (63). Далее расположились "РБ Лейпциг" (56) и "Боруссия" Дортмунд (56).

Матчи 31-го тура Бундеслиги состоятся 26 – 28 апреля.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 29-го тура

Таблица Бундеслиги после 29-го тура / Фото: flashscore.ua

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