Бундеслига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Байер" уже в статусе чемпиона сыграет с дортмундской "Боруссией".
19 – 21 апреля состоятся матчи 30-го тура германской Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Айнтрахт" – "Аугсбург".
В субботу "РБ Лейпциг" на выезде встретится с "Хайденхаймом", а "Бавария" приедет в гости к "Униону".
Завершится тур в воскресенье: "Штутгарт" пожалует в гости к "Вердеру", а в центральном матче тура "Байер" на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией".
Отметим, что в прошлом туре "Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии. Команда Хаби Алонсо обеспечила себе чемпионский титул за пять туров до финиша Бундеслиги.
Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
- После 29-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (79 очков), который досрочно завоевал титул. На втором месте – "Бавария" (63). На третьем – "Штутгарт" (63). Далее расположились "РБ Лейпциг" (56) и "Боруссия" Дортмунд (56).
- Матчи 31-го тура Бундеслиги состоятся 26 – 28 апреля.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
|Пятница, 19 апреля
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|АУГСБУРГ
|Суббота, 20 апреля
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|19:30
|УНИОН
|_:_
|БАВАРИЯ
|Воскресенье, 21 апреля
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ШТУТГАРТ
|18:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БАЙЕР
|20:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
Таблица Бундеслиги после 29-го тура
Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.
Читайте также:
Безумие фанатов и фестиваль пива: как "Байер" праздновал историческое чемпионство (фото, видео)
Серия А: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Ла Лига: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица