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Бундеслига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица
За пять туров до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Бавария", имея 6-очковый гандикап над "Байером".
19-20 апреля состоятся матчи 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
В субботу "Бавария" сразится с "Хайденхаймом", "РБ Лейпциг" примет "Хольштайн Киль", а "Штутгарт" сойдется с "Унионом".
Завершится тур в воскресенье: "Айнтрахт" встретится с "Аугсбургом", дортмундская "Боруссия" сыграет с "Боруссией" Менхенгладбах, а "Байер" приедет в гости к "Санкт-Паули".
Расписание и результаты матчей 30-го тура Бундеслиги
Суббота, 19 апреля
16:30 "Вердер" – "Бохум"
16:30 "Хайденхайм" - "Бавария"
16:30 "Майнц" - "Вольфсбург"
16:30 "РБ Лейпциг" – "Хольштайн Киль"
16:30 "Фрайбург" - "Хоффенхайм"
19:30 "Унион" - "Штутгарт"
Воскресенье, 20 апреля
16:30 "Аугсбург" – "Айнтрахт"
18:30 "Боруссия" Дортмунд - "Боруссия" Мэнхенгладбах
20:30 "Санкт-Паули" – "Байер"
За пять туров до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Бавария" (69 очков). На втором месте идет "Байер" (63 пункта). На третьей строчке расположился "Айнтрахт" (51 балл). Топ-4 замыкает "РБ Лейпциг" (48 очков).
Таблица Бундеслиги после 29-го тура
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