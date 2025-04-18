Бундеслига: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Бавария" / © Associated Press

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19-20 апреля состоятся матчи 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

В субботу "Бавария" сразится с "Хайденхаймом", "РБ Лейпциг" примет "Хольштайн Киль", а "Штутгарт" сойдется с "Унионом".

Завершится тур в воскресенье: "Айнтрахт" встретится с "Аугсбургом", дортмундская "Боруссия" сыграет с "Боруссией" Менхенгладбах, а "Байер" приедет в гости к "Санкт-Паули".

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Расписание и результаты матчей 30-го тура Бундеслиги

Суббота, 19 апреля

16:30 "Вердер" – "Бохум"

16:30 "Хайденхайм" - "Бавария"

16:30 "Майнц" - "Вольфсбург"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Хольштайн Киль"

16:30 "Фрайбург" - "Хоффенхайм"

19:30 "Унион" - "Штутгарт"

Воскресенье, 20 апреля

16:30 "Аугсбург" – "Айнтрахт"

18:30 "Боруссия" Дортмунд - "Боруссия" Мэнхенгладбах

20:30 "Санкт-Паули" – "Байер"

За пять туров до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Бавария" (69 очков). На втором месте идет "Байер" (63 пункта). На третьей строчке расположился "Айнтрахт" (51 балл). Топ-4 замыкает "РБ Лейпциг" (48 очков).

Таблица Бундеслиги после 29-го тура

Таблица Бундеслиги после 29-го тура / © flashscore.ua

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