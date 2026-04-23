Бундеслига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 31-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 24 по 26 апреля состоятся матчи 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 24 апреля: "РБ Лейпциг" сыграет с "Унионом".
В субботу, 25 апреля, "Айнтрахт" посоревнуется с "Аугсбургом", "Байер" встретится с "Кельном", а "Бавария" уже в статусе чемпиона будет противостоять "Майнцу".
Завершился тур в воскресенье, 26 апреля: "Штутгарт" сразится с "Вердером", а дортмундская "Боруссия" примет "Фрайбург".
Расписание и результаты матчей 31-го тура Бундеслиги
Пятница, 24 апреля
21:30 "РБ Лейпциг" — "Унион"
Суббота, 25 апреля
16:30 "Аугсбург" — "Айнтрахт"
16:30 "Вольфсбург" — "Боруссия" Менхенгладбах
16:30 "Хайденхайм" — "Санкт-Паули"
16:30 "Кельн" — "Байер"
16:30 "Майнц" — "Бавария"
19:30 "Гамбург" — "Хоффенхайм"
Воскресенье, 26 апреля
16:30 "Штутгарт" — "Вердер"
18:30 "Боруссия" Дортмунд — "Фрайбург"
Таблица Бундеслиги после 30-го тура
Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+).
Ранее сообщалось, что "Бавария" одолела "Байер" и вышла в финал Кубка Германии.