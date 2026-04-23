Бундеслига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария"

Реклама

С 24 по 26 апреля состоятся матчи 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 24 апреля: "РБ Лейпциг" сыграет с "Унионом".

В субботу, 25 апреля, "Айнтрахт" посоревнуется с "Аугсбургом", "Байер" встретится с "Кельном", а "Бавария" уже в статусе чемпиона будет противостоять "Майнцу".

Реклама

Завершился тур в воскресенье, 26 апреля: "Штутгарт" сразится с "Вердером", а дортмундская "Боруссия" примет "Фрайбург".

Расписание и результаты матчей 31-го тура Бундеслиги

Пятница, 24 апреля

21:30 "РБ Лейпциг" — "Унион"

Суббота, 25 апреля

Реклама

16:30 "Аугсбург" — "Айнтрахт"

16:30 "Вольфсбург" — "Боруссия" Менхенгладбах

16:30 "Хайденхайм" — "Санкт-Паули"

16:30 "Кельн" — "Байер"

Реклама

16:30 "Майнц" — "Бавария"

19:30 "Гамбург" — "Хоффенхайм"

Воскресенье, 26 апреля

16:30 "Штутгарт" — "Вердер"

Реклама

18:30 "Боруссия" Дортмунд — "Фрайбург"

Таблица Бундеслиги после 30-го тура

Таблица Бундеслиги после 30-го тура / instagram.com/bundesliga

Ранее сообщалось, что "Бавария" одолела "Байер" и вышла в финал Кубка Германии.