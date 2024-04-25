Бундеслига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "РБ Лейпциг" сразится с дортмундской "Боруссией" за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
26 – 28 апреля состоятся матчи 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Бохум" – "Хоффенхайм".
В субботу "Бавария" примет "Айнтрахт". Уже во вторник, 30 апреля, мюнхенцы дома сыграют с мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Также на субботу запланирован центральный поединок тура, в котором "РБ Лейпциг" в борьбе за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон будет принимать дортмундскую "Боруссию".
В тот же день "Байер" уже в ранге нового чемпиона Германии дома встретится со "Штутгартом", который в этом сезоне также демонстрирует отличные выступления и идет в топ-4. Завершится тур тремя поединками в воскресенье.
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- После 30-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (80 очков), который досрочно завоевал первый в клубной истории титул чемпиона Германии. На втором месте – "Бавария" (66). На третьем – "Штутгарт" (63). Далее расположились "РБ Лейпциг" (59) и "Боруссия" Дортмунд (57).
- Матчи 32-го тура Бундеслиги состоятся 3 – 5 мая.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
|Пятница, 26 апреля
|21:30
|БОХУМ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|Суббота, 27 апреля
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|19:30
|БАЙЕР
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Воскресенье, 28 апреля
|16:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|УНИОН
|18:30
|МАЙНЦ
|_:_
|КЕЛЬН
|20:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
Таблица Бундеслиги после 30-го тура
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