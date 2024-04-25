Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бундеслига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Леверкузенский "Байер" впервые в истории выиграл Бундеслигу / Фото: Associated Press

В центральном поединке "РБ Лейпциг" сразится с дортмундской "Боруссией" за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

26 – 28 апреля состоятся матчи 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Бохум" – "Хоффенхайм".

В субботу "Бавария" примет "Айнтрахт". Уже во вторник, 30 апреля, мюнхенцы дома сыграют с мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Также на субботу запланирован центральный поединок тура, в котором "РБ Лейпциг" в борьбе за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон будет принимать дортмундскую "Боруссию".

В тот же день "Байер" уже в ранге нового чемпиона Германии дома встретится со "Штутгартом", который в этом сезоне также демонстрирует отличные выступления и идет в топ-4. Завершится тур тремя поединками в воскресенье.

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

  • После 30-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (80 очков), который досрочно завоевал первый в клубной истории титул чемпиона Германии. На втором месте – "Бавария" (66). На третьем – "Штутгарт" (63). Далее расположились "РБ Лейпциг" (59) и "Боруссия" Дортмунд (57).
  • Матчи 32-го тура Бундеслиги состоятся 3 – 5 мая.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР29 ТУР30 ТУР / 31 ТУР
Пятница, 26 апреля
21:30 БОХУМ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
Суббота, 27 апреля
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ВЕРДЕР
16:30 БАВАРИЯ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
19:30 БАЙЕР   _:_   ШТУТГАРТ
Воскресенье, 28 апреля
16:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   УНИОН
18:30 МАЙНЦ   _:_   КЕЛЬН
20:30 ДАРМШТАДТ   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ

Таблица Бундеслиги после 30-го тура

Таблица Бундеслиги после 30-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 30-го тура / Фото: flashscore.ua

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

Ла Лига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Разгромный реванш: определился второй финалист Кубка Италии по футболу (видео)

"Эвертон" сенсационно нанес поражение "Ливерпулю" в АПЛ – Миколенко получил жуткую травму (видео)

Похожие темы:

Следующая публикация