Бундеслига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "РБ Лейпциг" сразится с дортмундской "Боруссией" за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

26 – 28 апреля состоятся матчи 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Бохум" – "Хоффенхайм".

В субботу "Бавария" примет "Айнтрахт". Уже во вторник, 30 апреля, мюнхенцы дома сыграют с мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Также на субботу запланирован центральный поединок тура, в котором "РБ Лейпциг" в борьбе за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон будет принимать дортмундскую "Боруссию".

В тот же день "Байер" уже в ранге нового чемпиона Германии дома встретится со "Штутгартом", который в этом сезоне также демонстрирует отличные выступления и идет в топ-4. Завершится тур тремя поединками в воскресенье.

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После 30-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (80 очков), который досрочно завоевал первый в клубной истории титул чемпиона Германии. На втором месте – "Бавария" (66). На третьем – "Штутгарт" (63). Далее расположились "РБ Лейпциг" (59) и "Боруссия" Дортмунд (57).

Матчи 32-го тура Бундеслиги состоятся 3 – 5 мая.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 30-го тура

Таблица Бундеслиги после 30-го тура / Фото: flashscore.ua

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