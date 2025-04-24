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Бундеслига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица
Уже в этом туре "Бавария" может стать чемпионом, а Гарри Кейн выиграть первый трофей в своей карьере.
25-27 апреля состоятся матчи 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Штутгартом" и "Хайденхаймом".
В субботу "Бавария" встретится с "Майнцом", действующий чемпион "Байер" сыграет с "Аугсбургом", дортмундская "Боруссия" сразится с "Хоффенхаймом", а "Айнтрахт" примет "РБ Лейпциг".
Завершится тур в воскресенье матчами "Бохум" – "Унион" и "Вердер" – "Санкт-Паули".
Расписание и результаты матчей 31-го тура Бундеслиги
Пятница, 25 апреля
21:30 "Штутгарт" – "Хайденхайм"
Суббота, 26 апреля
16:30 "Бавария" – "Майнц"
16:30 "Байер" – "Аугсбург"
16:30 "Вольфсбург" – "Фрайбург"
16:30 "Хольштайн Киль" – "Боруссия" Менхенгладбах
16:30 "Хоффенхайм" – "Боруссия" Дортмунд
19:30 "Айнтрахт" – "РБ Лейпциг"
Воскресенье, 27 апреля
16:30 "Бохум" – "Унион"
18:30 "Вердер" – "Санкт-Паули"
За четыре тура до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Бавария" (72 очка). На втором месте идет "Байер" (64 пункта). На третьей строчке расположился "Айнтрахт" (52 балла). Топ-4 замыкает "РБ Лейпциг" (49 очков).
Таблица Бундеслиги после 30-го тура
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