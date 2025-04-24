Бундеслига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Гарри Кейн / © Associated Press

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25-27 апреля состоятся матчи 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Штутгартом" и "Хайденхаймом".

В субботу "Бавария" встретится с "Майнцом", действующий чемпион "Байер" сыграет с "Аугсбургом", дортмундская "Боруссия" сразится с "Хоффенхаймом", а "Айнтрахт" примет "РБ Лейпциг".

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Завершится тур в воскресенье матчами "Бохум" – "Унион" и "Вердер" – "Санкт-Паули".

Расписание и результаты матчей 31-го тура Бундеслиги

Пятница, 25 апреля

21:30 "Штутгарт" – "Хайденхайм"

Суббота, 26 апреля

16:30 "Бавария" – "Майнц"

16:30 "Байер" – "Аугсбург"

16:30 "Вольфсбург" – "Фрайбург"

16:30 "Хольштайн Киль" – "Боруссия" Менхенгладбах

16:30 "Хоффенхайм" – "Боруссия" Дортмунд

19:30 "Айнтрахт" – "РБ Лейпциг"

Воскресенье, 27 апреля

16:30 "Бохум" – "Унион"

18:30 "Вердер" – "Санкт-Паули"

За четыре тура до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Бавария" (72 очка). На втором месте идет "Байер" (64 пункта). На третьей строчке расположился "Айнтрахт" (52 балла). Топ-4 замыкает "РБ Лейпциг" (49 очков).

Таблица Бундеслиги после 30-го тура

Таблица Бундеслиги после 30-го тура / © flashscore.ua

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