Бундеслига: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 32-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
2 и 3 мая состоятся матчи 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
В субботу, 2 мая, "Айнтрахт" примет "Гамбург", "Бавария" уже в статусе чемпиона встретится с "Хайденхаймом", а "Байер" сразится с "РБ Лейпцигом".
В воскресенье, 3 мая, дортмундская "Боруссия" сыграет с "Боруссией" Менхенгладбах.
Расписание и результаты матчей 32-го тура Бундеслиги
Суббота, 2 мая
16:30 "Айнтрахт" — "Гамбург"
16:30 "Бавария" — "Хайденхайм"
16:30 "Вердер" — "Аугсбург"
16:30 "Хоффенхайм" — "Штутгарт"
16:30 "Унион" — "Кельн"
19:30 "Байер" — "РБ Лейпциг"
Воскресенье, 3 мая
16:30 "Санкт-Паули" — "Майнц"
18:30 "Боруссия" Менхенгладбах — "Боруссия" Дортмунд
20:30 "Фрайбург" — "Вольфсбург"
Таблица Бундеслиги после 31-го тура
