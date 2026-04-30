Бундеслига: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

2 и 3 мая состоятся матчи 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

В субботу, 2 мая, "Айнтрахт" примет "Гамбург", "Бавария" уже в статусе чемпиона встретится с "Хайденхаймом", а "Байер" сразится с "РБ Лейпцигом".

В воскресенье, 3 мая, дортмундская "Боруссия" сыграет с "Боруссией" Менхенгладбах.

Расписание и результаты матчей 32-го тура Бундеслиги

Суббота, 2 мая

16:30 "Айнтрахт" — "Гамбург"

16:30 "Бавария" — "Хайденхайм"

16:30 "Вердер" — "Аугсбург"

16:30 "Хоффенхайм" — "Штутгарт"

16:30 "Унион" — "Кельн"

19:30 "Байер" — "РБ Лейпциг"

Воскресенье, 3 мая

16:30 "Санкт-Паули" — "Майнц"

18:30 "Боруссия" Менхенгладбах — "Боруссия" Дортмунд

20:30 "Фрайбург" — "Вольфсбург"

Таблица Бундеслиги после 31-го тура

Таблица Бундеслиги после 31-го тура / instagram.com/bundesliga

