Бундеслига: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Штутгарт" будет принимать "Баварию".
3 – 5 мая состоятся матчи 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг".
В субботу дортмундская "Боруссия" примет "Аугсбург", а в центральном матче тура "Бавария" на выезде сыграет против "Штутгарта".
Отметим, что вскоре оба гранда немецкого футбола проведут ответные поединки полуфинала Лиги чемпионов. 7 мая "Боруссия" Дортмунд в Париже сойдется с ПСЖ (первая игра закончилась победой "шмелей" со счетом 1:0). Днем позже "Бавария" в Мадриде сразится с "Реалом" (первая встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2).
Завершится тур тремя матчами в воскресенье. В частности, "Байер" в статусе нового чемпиона Германии в гостях встретится с "Айнтрахтом". Невероятная рекордная беспроигрышная серия леверкузенцев во всех турнирах достигает уже 47 поединков.
Команда Хаби Алонсо в этом сезоне может оформить требл. Кроме триумфа в Бундеслиге, "фармацевты" дошли до полуфинала Лиги Европы, где в первом матче на выезде обыграли "Рому" со счетом 2:0 (ответный поединок состоится 9 мая). Также леверкузенский клуб 25 мая сыграет с представителем второго дивизиона "Кайзерслаутерном" в финале Кубка Германии.
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За три тура до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (81 очко), который досрочно завоевал первый в клубной истории титул чемпиона Германии. На втором месте – "Бавария" (69). На третьем – "Штутгарт" (64). Путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон также гарантировали себе "РБ Лейпциг" (62) и "Боруссия" Дортмунд (57).
Досрочно потерял шансы сохранить прописку в элите "Дармштадт" (17 очков). В зоне прямого вылета также идет "Кельн" (23), тогда как "Майнц" (28) является претендентом на плей-офф за место в Бундеслиге в следующем сезоне.
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР
|Пятница, 3 мая
|21:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Суббота, 4 мая
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БАВАРИЯ
|19:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|Воскресенье, 5 мая
|16:30
|УНИОН
|_:_
|БОХУМ
|18:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БАЙЕР
|20:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|МАЙНЦ
Таблица Бундеслиги после 31-го тура
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