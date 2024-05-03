Бундеслига: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

3 – 5 мая состоятся матчи 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг".

В субботу дортмундская "Боруссия" примет "Аугсбург", а в центральном матче тура "Бавария" на выезде сыграет против "Штутгарта".

Отметим, что вскоре оба гранда немецкого футбола проведут ответные поединки полуфинала Лиги чемпионов. 7 мая "Боруссия" Дортмунд в Париже сойдется с ПСЖ (первая игра закончилась победой "шмелей" со счетом 1:0). Днем позже "Бавария" в Мадриде сразится с "Реалом" (первая встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2).

Завершится тур тремя матчами в воскресенье. В частности, "Байер" в статусе нового чемпиона Германии в гостях встретится с "Айнтрахтом". Невероятная рекордная беспроигрышная серия леверкузенцев во всех турнирах достигает уже 47 поединков.

Команда Хаби Алонсо в этом сезоне может оформить требл. Кроме триумфа в Бундеслиге, "фармацевты" дошли до полуфинала Лиги Европы, где в первом матче на выезде обыграли "Рому" со счетом 2:0 (ответный поединок состоится 9 мая). Также леверкузенский клуб 25 мая сыграет с представителем второго дивизиона "Кайзерслаутерном" в финале Кубка Германии.

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За три тура до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (81 очко), который досрочно завоевал первый в клубной истории титул чемпиона Германии. На втором месте – "Бавария" (69). На третьем – "Штутгарт" (64). Путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон также гарантировали себе "РБ Лейпциг" (62) и "Боруссия" Дортмунд (57).

Досрочно потерял шансы сохранить прописку в элите "Дармштадт" (17 очков). В зоне прямого вылета также идет "Кельн" (23), тогда как "Майнц" (28) является претендентом на плей-офф за место в Бундеслиге в следующем сезоне.

Таблица Бундеслиги после 31-го тура

Таблица Бундеслиги после 31-го тура / Фото: flashscore.ua

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