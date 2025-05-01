Бундеслига: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Гарри Кейн / © Associated Press

Реклама

2-4 мая состоятся матчи 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Хайденхаймом" и "Бохумом".

В субботу "Бавария" сыграет с "РБ Лейпцигом" и может досрочно стать чемпионом, а главный бомбардир мюнхенцев Гарри Кейн выиграть первый трофей в своей карьере.

Реклама

В тот же день дортмундская "Боруссия" померяется силами с "Вольфсбургом".

Завершится тур в воскресенье, в частности "Байер" сразится с "Фрайбургом", а "Айнтрахт" встретится с "Майнцом".

Расписание и результаты матчей 32-го тура Бундеслиги

Пятница, 2 мая

21:30 "Хайденхайм" – "Бохум"

Суббота, 3 мая

16:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Хоффенхайм"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Бавария"

16:30 "Санкт-Паули" – "Штутгарт"

16:30 "Унион" – "Вердер"

19:30 "Боруссия" Дортмунд – "Вольфсбург"

Воскресенье, 4 мая

16:30 "Аугсбург" – "Хольштайн Киль"

18:30 "Фрайбург" – "Байер"

20:30 "Майнц" – "Айнтрахт"

За три тура до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Бавария" (75 очков). На втором месте идет "Байер" (67 пунктов). На третьей строчке расположился "Айнтрахт" (55 баллов). В зоне Лиги чемпионов также находится "Фрайбург" (51 очко).

Таблица Бундеслиги после 31-го тура

Таблица Бундеслиги после 31-го тура / © flashscore.ua

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" с Матч-центром на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание трансляций, результаты и записи поединков, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент.