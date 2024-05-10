Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бундеслига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Байер" Леверкузен / Фото: Associated Press

Новоиспеченный чемпион "Байер" попытается продлить свою рекордную беспроигрышную серию во всех турнирах до 50 поединков.

10 – 12 мая состоятся матчи 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Аугсбург" – "Штутгарт".

В субботу "РБ Лейпциг" примет "Вердер", а дортмундская "Боруссия", которая посреди недели повторно обыграла ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов, приедет в гости к "Майнцу".

Завершится тур в воскресенье. "Бавария" после драматического вылета из Лиги чемпионов от мадридского "Реала" дома сыграет против "Вольфсбурга".

А "Байер" уже в статусе нового чемпиона Германии после камбэка в матче с "Ромой" и выхода в финал Лиги Европы на выезде встретится с "Бохумом". Рекордная для европейского футбола беспроигрышная серия леверкузенцев во всех турнирах уже достигла 49 поединков.

Команда Хаби Алонсо в этом сезоне может оформить требл. Кроме триумфа в Бундеслиге, "фармацевты" 22 мая сразятся с "Аталантой" в финале Лиги Европы. Также леверкузенский клуб 25 мая сыграет с представителем второго дивизиона "Кайзерслаутерном" в финале Кубка Германии.

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Бундеслига: турнирное положение и распределение мест в еврокубках на сезон-2024/25

За два тура до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (84 очка), который досрочно завоевал первый в клубной истории титул чемпиона Германии. На втором месте – "Бавария" (69). На третьем – "Штутгарт" (67). Путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон также гарантировали себе "РБ Лейпциг" (63) и "Боруссия" Дортмунд (60).

В зоне Лиги Европы находится "Айнтрахт" (45 очков), в зоне Лиги конференций – "Фрайбург" (41).

Досрочно потерял шансы сохранить прописку в элите "Дармштадт" (17 очков). В зоне прямого вылета также идет "Кельн" (24), тогда как "Майнц" (29) является претендентом на плей-офф за место в Бундеслиге в следующем сезоне.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР29 ТУР30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР
Пятница, 10 мая
21:30 АУГСБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
Суббота, 11 мая
16:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 КЕЛЬН   _:_   УНИОН
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
19:30 МАЙНЦ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Воскресенье, 12 мая
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
18:30 БАВАРИЯ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
20:30 БОХУМ   _:_   БАЙЕР

Таблица Бундеслиги после 32-го тура

Таблица Бундеслиги после 32-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 32-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Матч "Реал" – "Бавария" закончился скандалом из-за незасчитанного гола мюнхенцев: что случилось

Серия А: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Похожие темы:

Следующая публикация