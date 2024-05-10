Бундеслига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Новоиспеченный чемпион "Байер" попытается продлить свою рекордную беспроигрышную серию во всех турнирах до 50 поединков.

10 – 12 мая состоятся матчи 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Аугсбург" – "Штутгарт".

В субботу "РБ Лейпциг" примет "Вердер", а дортмундская "Боруссия", которая посреди недели повторно обыграла ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов, приедет в гости к "Майнцу".

Завершится тур в воскресенье. "Бавария" после драматического вылета из Лиги чемпионов от мадридского "Реала" дома сыграет против "Вольфсбурга".

А "Байер" уже в статусе нового чемпиона Германии после камбэка в матче с "Ромой" и выхода в финал Лиги Европы на выезде встретится с "Бохумом". Рекордная для европейского футбола беспроигрышная серия леверкузенцев во всех турнирах уже достигла 49 поединков.

Команда Хаби Алонсо в этом сезоне может оформить требл. Кроме триумфа в Бундеслиге, "фармацевты" 22 мая сразятся с "Аталантой" в финале Лиги Европы. Также леверкузенский клуб 25 мая сыграет с представителем второго дивизиона "Кайзерслаутерном" в финале Кубка Германии.

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За два тура до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (84 очка), который досрочно завоевал первый в клубной истории титул чемпиона Германии. На втором месте – "Бавария" (69). На третьем – "Штутгарт" (67). Путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон также гарантировали себе "РБ Лейпциг" (63) и "Боруссия" Дортмунд (60).

В зоне Лиги Европы находится "Айнтрахт" (45 очков), в зоне Лиги конференций – "Фрайбург" (41).

Досрочно потерял шансы сохранить прописку в элите "Дармштадт" (17 очков). В зоне прямого вылета также идет "Кельн" (24), тогда как "Майнц" (29) является претендентом на плей-офф за место в Бундеслиге в следующем сезоне.

Таблица Бундеслиги после 32-го тура

Таблица Бундеслиги после 32-го тура / Фото: flashscore.ua

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