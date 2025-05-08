Бундеслига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Бавария" / © Associated Press

Реклама

9-11 мая состоятся матчи предпоследнего, 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Вольфсбургом" и "Хоффенхаймом".

В субботу "РБ Лейпциг" встретится с "Вердером", "Фрайбург" попытается одолеть "Хольштайн Киль", а "Бавария", которая в прошлом туре досрочно стала чемпионом, примет "Боруссию" Менхенгладбах.

Реклама

Завершится тур в воскресенье, в том числе чемпион прошлого сезона "Байер" сразится с дортмундской "Боруссией", а "Айнтрахт" будет противостоять "Санкт-Паули".

Расписание и результаты матчей 33-го тура Бундеслиги

Пятница, 9 мая

21:30 "Вольфсбург" – "Хоффенхайм"

Суббота, 10 мая

Реклама

16:30 "Бохум" – "Майнц"

16:30 "Вердер" – "РБ Лейпциг"

16:30 "Хольштайн Киль" – "Фрайбург"

16:30 "Унион" – "Хайденхайм"

Реклама

19:30 "Бавария" – "Боруссия" Менхенгладбах

Воскресенье, 11 мая

16:30 "Байер" – "Боруссия" Дортмунд

18:30 "Айнтрахт" – "Санкт-Паули"

Реклама

20:30 "Штутгарт" – "Аугсбург"

За два тура до конца "Бавария" (76 очков) стала чемпионом Бундеслиги. На втором месте идет "Байер" (68 пунктов). На третьей строчке расположился "Айнтрахт" (56 баллов). В зоне Лиги чемпионов также находится "Фрайбург" (52 очка).

Таблица Бундеслиги после 32-го тура

Таблица Бундеслиги после 32-го тура / © flashscore.ua

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" с Матч-центром на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание трансляций, результаты и записи поединков, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент.

Реклама