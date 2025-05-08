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Бундеслига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица
"Бавария" досрочно завоевала титул, тогда как напряженная борьба за попадание в Лигу чемпионов продолжается.
9-11 мая состоятся матчи предпоследнего, 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Вольфсбургом" и "Хоффенхаймом".
В субботу "РБ Лейпциг" встретится с "Вердером", "Фрайбург" попытается одолеть "Хольштайн Киль", а "Бавария", которая в прошлом туре досрочно стала чемпионом, примет "Боруссию" Менхенгладбах.
Завершится тур в воскресенье, в том числе чемпион прошлого сезона "Байер" сразится с дортмундской "Боруссией", а "Айнтрахт" будет противостоять "Санкт-Паули".
Расписание и результаты матчей 33-го тура Бундеслиги
Пятница, 9 мая
21:30 "Вольфсбург" – "Хоффенхайм"
Суббота, 10 мая
16:30 "Бохум" – "Майнц"
16:30 "Вердер" – "РБ Лейпциг"
16:30 "Хольштайн Киль" – "Фрайбург"
16:30 "Унион" – "Хайденхайм"
19:30 "Бавария" – "Боруссия" Менхенгладбах
Воскресенье, 11 мая
16:30 "Байер" – "Боруссия" Дортмунд
18:30 "Айнтрахт" – "Санкт-Паули"
20:30 "Штутгарт" – "Аугсбург"
За два тура до конца "Бавария" (76 очков) стала чемпионом Бундеслиги. На втором месте идет "Байер" (68 пунктов). На третьей строчке расположился "Айнтрахт" (56 баллов). В зоне Лиги чемпионов также находится "Фрайбург" (52 очка).
Таблица Бундеслиги после 32-го тура
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