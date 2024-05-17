Бундеслига: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В субботу, 18 мая, состоятся матчи последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

"Байер" в статусе нового чемпиона Германии примет "Аугсбург". Рекордная для европейского футбола беспроигрышная серия леверкузенцев во всех турнирах уже достигла 50 поединков.

"РБ Лейпциг" на выезде сойдется с "Айнтрахтом", дортмундская "Боруссия" будет принимать "Дармштадт", а "Бавария" завершит сезон гостевым матчем против "Хоффенхайма".

Отметим, что в этом сезоне "Байер" может оформить требл. Кроме триумфа в Бундеслиге, "фармацевты" 22 мая сразятся с "Аталантой" в финале Лиги Европы. Также команда Хаби Алонсо 25 мая сыграет с представителем второго дивизиона "Кайзерслаутерном" в финале Кубка Германии.

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За один тур до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (87 очков), который досрочно завоевал первый в клубной истории титул чемпиона Германии. На втором месте – "Бавария" (72). На третьем – "Штутгарт" (70). Путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон также гарантировали себе "РБ Лейпциг" (64) и "Боруссия" Дортмунд (60).

В зоне Лиги Европы находится "Айнтрахт" (46 очков), в зоне Лиги конференций – "Хоффенхайм" (43).

Досрочно потерял шансы сохранить прописку в элите "Дармштадт" (17 очков). В зоне прямого вылета также идет "Кельн" (27), тогда как "Унион" (30) является претендентом на плей-офф за место в Бундеслиге в следующем сезоне.

Таблица Бундеслиги перед заключительным туром

Таблица Бундеслиги перед заключительным туром / Фото: flashscore.ua

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