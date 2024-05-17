Бундеслига: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В немецком футбольном первенстве осталось сыграть только поединки заключительного тура.
В субботу, 18 мая, состоятся матчи последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
"Байер" в статусе нового чемпиона Германии примет "Аугсбург". Рекордная для европейского футбола беспроигрышная серия леверкузенцев во всех турнирах уже достигла 50 поединков.
"РБ Лейпциг" на выезде сойдется с "Айнтрахтом", дортмундская "Боруссия" будет принимать "Дармштадт", а "Бавария" завершит сезон гостевым матчем против "Хоффенхайма".
Отметим, что в этом сезоне "Байер" может оформить требл. Кроме триумфа в Бундеслиге, "фармацевты" 22 мая сразятся с "Аталантой" в финале Лиги Европы. Также команда Хаби Алонсо 25 мая сыграет с представителем второго дивизиона "Кайзерслаутерном" в финале Кубка Германии.
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За один тур до конца таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (87 очков), который досрочно завоевал первый в клубной истории титул чемпиона Германии. На втором месте – "Бавария" (72). На третьем – "Штутгарт" (70). Путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон также гарантировали себе "РБ Лейпциг" (64) и "Боруссия" Дортмунд (60).
В зоне Лиги Европы находится "Айнтрахт" (46 очков), в зоне Лиги конференций – "Хоффенхайм" (43).
Досрочно потерял шансы сохранить прописку в элите "Дармштадт" (17 очков). В зоне прямого вылета также идет "Кельн" (27), тогда как "Унион" (30) является претендентом на плей-офф за место в Бундеслиге в следующем сезоне.
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР
|Суббота, 18 мая
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|БАВАРИЯ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Таблица Бундеслиги перед заключительным туром
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