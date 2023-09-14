Бундеслига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Центральным станет поединок между "Баварией" и "Байером".
15 – 17 сентября состоятся матчи 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу сразу же центральным поединком между лидерами чемпионата – "Бавария" будет принимать "Байер".
В субботу "РБ Лейпциг" дома встретится с "Аугсбургом", а дортмундская "Боруссия" приедет в гости к "Фрайбургу".
Завершится тур в воскресенье поединками "Хайденхайм" – "Вердер" и "Дармштадт" – "Боруссия" Менхенгладбах.
- После 3-го тура таблицу Бундеслиги возглавляют "Байер" и "Бавария", которые набрали по 9 очков.
- Матчи 5-го тура Бундеслиги состоятся 22 – 24 сентября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Пятница, 15 сентября
|21:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|БАЙЕР
|Суббота, 16 сентября
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|УНИОН
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|19:30
|БОХУМ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Воскресенье, 17 сентября
|16:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|ВЕРДЕР
|18:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Таблица Бундеслиги после 3-го тура
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