Бундеслига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Центральным станет поединок между "Баварией" и "Байером".

15 – 17 сентября состоятся матчи 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу сразу же центральным поединком между лидерами чемпионата – "Бавария" будет принимать "Байер".

В субботу "РБ Лейпциг" дома встретится с "Аугсбургом", а дортмундская "Боруссия" приедет в гости к "Фрайбургу".

Завершится тур в воскресенье поединками "Хайденхайм" – "Вердер" и "Дармштадт" – "Боруссия" Менхенгладбах.

После 3-го тура таблицу Бундеслиги возглавляют "Байер" и "Бавария", которые набрали по 9 очков.

Матчи 5-го тура Бундеслиги состоятся 22 – 24 сентября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Пятница, 15 сентября 21:30 БАВАРИЯ _:_ БАЙЕР Суббота, 16 сентября 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ УНИОН 16:30 КЕЛЬН _:_ ХОФФЕНХАЙМ 16:30 МАЙНЦ _:_ ШТУТГАРТ 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ АУГСБУРГ 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 19:30 БОХУМ _:_ АЙНТРАХТ Воскресенье, 17 сентября 16:30 ХАЙДЕНХАЙМ _:_ ВЕРДЕР 18:30 ДАРМШТАДТ _:_ БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Таблица Бундеслиги после 3-го тура

Таблица Бундеслиги после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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