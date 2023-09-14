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Бундеслига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Бундеслига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / Фото: Associated Press

Центральным станет поединок между "Баварией" и "Байером".

15 – 17 сентября состоятся матчи 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу сразу же центральным поединком между лидерами чемпионата – "Бавария" будет принимать "Байер".

В субботу "РБ Лейпциг" дома встретится с "Аугсбургом", а дортмундская "Боруссия" приедет в гости к "Фрайбургу".

Завершится тур в воскресенье поединками "Хайденхайм" – "Вердер" и "Дармштадт" – "Боруссия" Менхенгладбах.

  • После 3-го тура таблицу Бундеслиги возглавляют "Байер" и "Бавария", которые набрали по 9 очков.
  • Матчи 5-го тура Бундеслиги состоятся 22 – 24 сентября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Пятница, 15 сентября
21:30 БАВАРИЯ   _:_   БАЙЕР
Суббота, 16 сентября
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   УНИОН
16:30 КЕЛЬН   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
19:30 БОХУМ   _:_   АЙНТРАХТ
Воскресенье, 17 сентября
16:30 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   ВЕРДЕР
18:30 ДАРМШТАДТ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Таблица Бундеслиги после 3-го тура

Таблица Бундеслиги после 3-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
75
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