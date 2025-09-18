- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 1 мин
Бундеслига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков четвертого тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 19 по 21 сентября состоятся матчи четвертого тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 19 сентября, игрой между "Штутгартом" и "Санкт-Паули".
В субботу, 20 сентября, действующий чемпион "Бавария" сразится с "Хоффенхаймом", а "РБ Лейпциг" примет "Кельн".
Завершится тур в воскресенье, 21 сентября: "Айнтрахт" встретится с "Унионом", "Байер" будет принимать "Боруссию" Менхенгладбах, а дортмундская "Боруссия" сыграет с "Вольфсбургом".
Расписание и результаты матчей 4-го тура Бундеслиги
Пятница, 19 сентября
21:30 "Штутгарт" – "Санкт-Паули"
Суббота, 20 сентября
16:30 "Аугсбург" – "Майнц"
16:30 "Вердер" – "Фрайбург"
16:30 "Гамбург" – "Хайденхайм"
16:30 "Хоффенхайм" – "Бавария"
19:30 "РБ Лейпциг" – "Кельн"
Воскресенье, 21 сентября
16:30 "Айнтрахт" – "Унион"
18:30 "Байер" – "Боруссия" Менхенгладбах
20:30 "Боруссия" Дортмунд – "Вольфсбург"
Таблица Бундеслиги после 3-го тура
