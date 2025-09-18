ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
20
Время на прочтение
1 мин

Бундеслига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков четвертого тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

"Байер"

"Байер" / © Associated Press

С 19 по 21 сентября состоятся матчи четвертого тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 19 сентября, игрой между "Штутгартом" и "Санкт-Паули".

В субботу, 20 сентября, действующий чемпион "Бавария" сразится с "Хоффенхаймом", а "РБ Лейпциг" примет "Кельн".

Завершится тур в воскресенье, 21 сентября: "Айнтрахт" встретится с "Унионом", "Байер" будет принимать "Боруссию" Менхенгладбах, а дортмундская "Боруссия" сыграет с "Вольфсбургом".

Расписание и результаты матчей 4-го тура Бундеслиги

Пятница, 19 сентября

21:30 "Штутгарт" – "Санкт-Паули"

Суббота, 20 сентября

16:30 "Аугсбург" – "Майнц"

16:30 "Вердер" – "Фрайбург"

16:30 "Гамбург" – "Хайденхайм"

16:30 "Хоффенхайм" – "Бавария"

19:30 "РБ Лейпциг" – "Кельн"

Воскресенье, 21 сентября

16:30 "Айнтрахт" – "Унион"

18:30 "Байер" – "Боруссия" Менхенгладбах

20:30 "Боруссия" Дортмунд – "Вольфсбург"

Таблица Бундеслиги после 3-го тура

Таблица Бундеслиги после 3-го тура / © flashscore.ua

Таблица Бундеслиги после 3-го тура / © flashscore.ua

Ранее сообщалось, что "Бавария" разобралась с "Челси" в первом туре Лиги чемпионов.

Дата публикации
Количество просмотров
20
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie