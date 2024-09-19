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Бундеслига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Фанаты дортмундской "Боруссии" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Штутгарт" примет дортмундскую "Боруссию".

20-22 сентября будут сыграны матчи четвертого тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Начнется тур в пятницу поединком "Аугсбург" – "Майнц".

В субботу "Бавария" на выезде встретится с "Вердером", а "Айнтрахт" примет "Боруссию" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье: действующий чемпион "Байер" дома сыграет с "Вольфсбургом", а в центральном поединке тура "Штутгарт" будет принимать дортмундскую "Боруссию".

Отметим, что матчи пятого тура Бундеслиги состоятся 27-29 сентября.

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Пятница, 20 сентября
21:30 АУГСБУРГ   _:_   МАЙНЦ
Суббота, 21 сентября
16:30 БОХУМ   _:_   ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   БАВАРИЯ
16:30 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 УНИОН   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Воскресенье, 22 сентября
16:30 БАЙЕР   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
18:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
20:30 САНКТ-ПАУЛИ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ

Таблица Бундеслиги после 3-го тура

Таблица Бундеслиги после 3-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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