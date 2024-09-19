Бундеслига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Штутгарт" примет дортмундскую "Боруссию".
20-22 сентября будут сыграны матчи четвертого тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Начнется тур в пятницу поединком "Аугсбург" – "Майнц".
В субботу "Бавария" на выезде встретится с "Вердером", а "Айнтрахт" примет "Боруссию" Менхенгладбах.
Завершится тур в воскресенье: действующий чемпион "Байер" дома сыграет с "Вольфсбургом", а в центральном поединке тура "Штутгарт" будет принимать дортмундскую "Боруссию".
Отметим, что матчи пятого тура Бундеслиги состоятся 27-29 сентября.
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|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Пятница, 20 сентября
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|Суббота, 21 сентября
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БАВАРИЯ
|16:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Воскресенье, 22 сентября
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|18:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|20:30
|САНКТ-ПАУЛИ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
Таблица Бундеслиги после 3-го тура
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