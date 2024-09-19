Бундеслига: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

20-22 сентября будут сыграны матчи четвертого тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Начнется тур в пятницу поединком "Аугсбург" – "Майнц".

В субботу "Бавария" на выезде встретится с "Вердером", а "Айнтрахт" примет "Боруссию" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье: действующий чемпион "Байер" дома сыграет с "Вольфсбургом", а в центральном поединке тура "Штутгарт" будет принимать дортмундскую "Боруссию".

Отметим, что матчи пятого тура Бундеслиги состоятся 27-29 сентября.

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ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Пятница, 20 сентября 21:30 АУГСБУРГ _:_ МАЙНЦ Суббота, 21 сентября 16:30 БОХУМ _:_ ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ 16:30 ВЕРДЕР _:_ БАВАРИЯ 16:30 ХАЙДЕНХАЙМ _:_ ФРАЙБУРГ 16:30 УНИОН _:_ ХОФФЕНХАЙМ 19:30 АЙНТРАХТ _:_ БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ Воскресенье, 22 сентября 16:30 БАЙЕР _:_ ВОЛЬФСБУРГ 18:30 ШТУТГАРТ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 20:30 САНКТ-ПАУЛИ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ

Таблица Бундеслиги после 3-го тура

Таблица Бундеслиги после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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