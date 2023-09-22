Бундеслига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

В центральном поединке сойдутся дортмундская "Борусия" и "Вольфсбург".
22 – 24 сентября состоятся матчи 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком между "Штутгартом" и "Дармштадтом".
В субботу действующий чемпион – "Бавария" – примет "Бохум", а в центральном матче тура встретятся дортмундская "Боруссия" и "Вольфсбург". Кроме того, "Боруссия" Менхенгладбах будет дома играть против "РБ Лейпцига".
Завершится тур в воскресенье поединками "Байер" – "Хайденхайм" и "Айнтрахт" – "Фрайбург".
- После 4-го тура таблицу Бундеслиги возглавляют "Байер" и "Бавария", которые набрали по 10 очков.
- Матчи 6-го тура Бундеслиги состоятся 29 сентября – 1 октября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Пятница, 22 сентября
|21:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|Суббота, 23 сентября
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|19:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|КЕЛЬН
|Воскресенье, 24 сентября
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|18:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблица Бундеслиги после 4-го тура
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