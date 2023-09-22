Бундеслига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

В центральном поединке сойдутся дортмундская "Борусия" и "Вольфсбург".

22 – 24 сентября состоятся матчи 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Штутгартом" и "Дармштадтом".

В субботу действующий чемпион – "Бавария" – примет "Бохум", а в центральном матче тура встретятся дортмундская "Боруссия" и "Вольфсбург". Кроме того, "Боруссия" Менхенгладбах будет дома играть против "РБ Лейпцига".

Завершится тур в воскресенье поединками "Байер" – "Хайденхайм" и "Айнтрахт" – "Фрайбург".

После 4-го тура таблицу Бундеслиги возглавляют "Байер" и "Бавария", которые набрали по 10 очков.

Матчи 6-го тура Бундеслиги состоятся 29 сентября – 1 октября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Пятница, 22 сентября 21:30 ШТУТГАРТ _:_ ДАРМШТАДТ Суббота, 23 сентября 16:30 АУГСБУРГ _:_ МАЙНЦ 16:30 БАВАРИЯ _:_ БОХУМ 16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 16:30 УНИОН _:_ ХОФФЕНХАЙМ 19:30 ВЕРДЕР _:_ КЕЛЬН Воскресенье, 24 сентября 16:30 БАЙЕР _:_ ХАЙДЕНХАЙМ 18:30 АЙНТРАХТ _:_ ФРАЙБУРГ

Таблица Бундеслиги после 4-го тура

Таблица Бундеслиги после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

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