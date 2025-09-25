Бундеслига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

С 26 по 28 сентября состоятся матчи пятого тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 26 сентября: действующий чемпион "Бавария" примет "Вердер".

В субботу, 27 сентября, "РБ Лейпциг" встретится с "Вольфсбургом", дортмундская "Боруссия" сразится с "Майнцом", "Байер" будет противостоять "Санкт-Паули", а "Борусия" Менхенгладбах сыграет с "Айнтрахтом".

Завершится тур в воскресенье, 28 сентября, поединком между "Унионом" и "Гамбургом".

Расписание и результаты матчей 5-го тура Бундеслиги

Пятница, 26 сентября

21:30 "Бавария" – "Вердер"

Суббота, 27 сентября

16:30 "Вольфсбург" – "РБ Лейпциг"

16:30 "Хайденхайм" – "Аугсбург"

16:30 "Майнц" – "Боруссия" Дортмунд

16:30 "Санкт-Паули" – "Байер"

19:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Айнтрахт"

Воскресенье, 28 сентября

16:30 "Фрайбург" – "Хоффенхайм"

18:30 "Кельн" – "Штутгарт"

20:30 "Унион" – "Гамбург"

Таблица Бундеслиги после 4-го тура

Таблица Бундеслиги после 4-го тура / © flashscore.ua

Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.