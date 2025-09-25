- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 14
- Время на прочтение
- 1 мин
Бундеслига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков пятого тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 26 по 28 сентября состоятся матчи пятого тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 26 сентября: действующий чемпион "Бавария" примет "Вердер".
В субботу, 27 сентября, "РБ Лейпциг" встретится с "Вольфсбургом", дортмундская "Боруссия" сразится с "Майнцом", "Байер" будет противостоять "Санкт-Паули", а "Борусия" Менхенгладбах сыграет с "Айнтрахтом".
Завершится тур в воскресенье, 28 сентября, поединком между "Унионом" и "Гамбургом".
Расписание и результаты матчей 5-го тура Бундеслиги
Пятница, 26 сентября
21:30 "Бавария" – "Вердер"
Суббота, 27 сентября
16:30 "Вольфсбург" – "РБ Лейпциг"
16:30 "Хайденхайм" – "Аугсбург"
16:30 "Майнц" – "Боруссия" Дортмунд
16:30 "Санкт-Паули" – "Байер"
19:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Айнтрахт"
Воскресенье, 28 сентября
16:30 "Фрайбург" – "Хоффенхайм"
18:30 "Кельн" – "Штутгарт"
20:30 "Унион" – "Гамбург"
Таблица Бундеслиги после 4-го тура
