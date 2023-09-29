Бундеслига: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

В центральном поединке сойдутся "РБ Лейпциг" и "Бавария".

29 сентября – 1 октября состоятся матчи 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Хоффенхаймом" и дортмундской "Боруссией".

На субботу запланирован центральный матч тура, в котором "РБ Лейпциг" будет принимать действующего чемпиона "Баварию".

Завершится тур в воскресенье поединками "Дармштадт" – "Вердер" и "Фрайбург" – "Аугсбург".

После 5-го тура таблицу Бундеслиги возглавляют "Бавария" и "Байер", которые набрали по 13 очков.

Матчи 7-го тура Бундеслиги состоятся 6 – 8 октября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Пятница, 29 сентября 21:30 ХОФФЕНХАЙМ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД Суббота, 30 сентября 16:30 БОХУМ _:_ БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ АЙНТРАХТ 16:30 ХАЙДЕНХАЙМ _:_ УНИОН 16:30 КЕЛЬН _:_ ШТУТГАРТ 16:30 МАЙНЦ _:_ БАЙЕР 19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ БАВАРИЯ Воскресенье, 1 октября 16:30 ДАРМШТАДТ _:_ ВЕРДЕР 18:30 ФРАЙБУРГ _:_ АУГСБУРГ

Таблица Бундеслиги после 5-го тура

Таблица Бундеслиги после 5-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Ла Лига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Катастрофа для Моуринью: "Рома" потерпела сокрушительное фиаско от команды Малиновского в Серии А (видео)

Гол Довбика помог "Жироне" одержать шестую подряд победу и единолично возглавить Ла Лигу (видео)