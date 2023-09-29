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Бундеслига: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундеслига: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" – "РБ Лейпциг" / Фото: Associated Press

В центральном поединке сойдутся "РБ Лейпциг" и "Бавария".

29 сентября – 1 октября состоятся матчи 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Хоффенхаймом" и дортмундской "Боруссией".

На субботу запланирован центральный матч тура, в котором "РБ Лейпциг" будет принимать действующего чемпиона "Баварию".

Завершится тур в воскресенье поединками "Дармштадт" – "Вердер" и "Фрайбург" – "Аугсбург".

  • После 5-го тура таблицу Бундеслиги возглавляют "Бавария" и "Байер", которые набрали по 13 очков.
  • Матчи 7-го тура Бундеслиги состоятся 6 – 8 октября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Пятница, 29 сентября
21:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Суббота, 30 сентября
16:30 БОХУМ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   УНИОН
16:30 КЕЛЬН   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 МАЙНЦ   _:_   БАЙЕР
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БАВАРИЯ
Воскресенье, 1 октября
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   ВЕРДЕР
18:30 ФРАЙБУРГ   _:_   АУГСБУРГ

Таблица Бундеслиги после 5-го тура

Таблица Бундеслиги после 5-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 5-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
35
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