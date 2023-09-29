Бундеслига: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

В центральном поединке сойдутся "РБ Лейпциг" и "Бавария".
29 сентября – 1 октября состоятся матчи 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком между "Хоффенхаймом" и дортмундской "Боруссией".
На субботу запланирован центральный матч тура, в котором "РБ Лейпциг" будет принимать действующего чемпиона "Баварию".
Завершится тур в воскресенье поединками "Дармштадт" – "Вердер" и "Фрайбург" – "Аугсбург".
- После 5-го тура таблицу Бундеслиги возглавляют "Бавария" и "Байер", которые набрали по 13 очков.
- Матчи 7-го тура Бундеслиги состоятся 6 – 8 октября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Пятница, 29 сентября
|21:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Суббота, 30 сентября
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|УНИОН
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БАЙЕР
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БАВАРИЯ
|Воскресенье, 1 октября
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|ВЕРДЕР
|18:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|АУГСБУРГ
Таблица Бундеслиги после 5-го тура
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