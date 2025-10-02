Бундеслига: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

С 3 по 5 октября состоятся матчи 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 3 октября, игрой между "Хоффенхаймом" и "Кельном".

В субботу, 4 октября, "Байер" примет "Унион", дортмундская "Боруссия" встретится с "РБ Лейпцигом", а действующий чемпион "Бавария" приедет в гости к "Айнтрахту".

Закончится тур в воскресенье, 5 октября, поединком между "Боруссией" Менхенгладбах и "Фрайбургом".

Расписание и результаты матчей 6-го тура Бундеслиги

Пятница, 3 октября

21:30 "Хоффенхайм" – "Кельн"

Суббота, 4 октября

16:30 "Аугсбург" – "Вольфсбург"

16:30 "Байер" – "Унион"

16:30 "Боруссия" Дортмунд – "РБ Лейпциг"

16:30 "Вердер" – "Санкт-Паули"

19:30 "Айнтрахт" – "Бавария"

Воскресенье, 5 октября

16:30 "Штутгарт" – "Хайденхайм"

18:30 "Гамбург" – "Майнц"

20:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Фрайбург"

Таблица Бундеслиги после 5-го тура

Таблица Бундеслиги после 5-го тура / © flashscore.ua

