Бундеслига: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков шестого тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 3 по 5 октября состоятся матчи 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 3 октября, игрой между "Хоффенхаймом" и "Кельном".
В субботу, 4 октября, "Байер" примет "Унион", дортмундская "Боруссия" встретится с "РБ Лейпцигом", а действующий чемпион "Бавария" приедет в гости к "Айнтрахту".
Закончится тур в воскресенье, 5 октября, поединком между "Боруссией" Менхенгладбах и "Фрайбургом".
Расписание и результаты матчей 6-го тура Бундеслиги
Пятница, 3 октября
21:30 "Хоффенхайм" – "Кельн"
Суббота, 4 октября
16:30 "Аугсбург" – "Вольфсбург"
16:30 "Байер" – "Унион"
16:30 "Боруссия" Дортмунд – "РБ Лейпциг"
16:30 "Вердер" – "Санкт-Паули"
19:30 "Айнтрахт" – "Бавария"
Воскресенье, 5 октября
16:30 "Штутгарт" – "Хайденхайм"
18:30 "Гамбург" – "Майнц"
20:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Фрайбург"
Таблица Бундеслиги после 5-го тура
