Бундеслига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Дортмундская "Боруссия" сойдется с "Унионом", а "Бавария" примет "Фрайбург".
6 – 8 октября состоятся матчи 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком между "Боруссией" Менхенгладбах и "Майнцом".
В субботу дортмундская "Боруссия" сыграет с "Унионом", а "РБ Лейпциг" встретится с "Бохумом".
Завершится тур тремя поединками в воскресенье, среди которых игра между "Баварией" и "Фрайбургом".
- После 6-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (16 очков). На втором месте – "Штутгарт" (15 баллов). Далее следуют "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 14 пунктов.
- Матчи 8-го тура Бундеслиги состоятся после международной паузы, 20 – 22 октября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Пятница, 6 октября
|21:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|МАЙНЦ
|Суббота, 7 октября
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|УНИОН
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|19:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|Воскресенье, 8 октября
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|КЕЛЬН
|18:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|20:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
Таблица Бундеслиги после 6-го тура
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