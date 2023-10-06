Бундеслига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Дортмундская "Боруссия" сойдется с "Унионом", а "Бавария" примет "Фрайбург".

6 – 8 октября состоятся матчи 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Боруссией" Менхенгладбах и "Майнцом".

В субботу дортмундская "Боруссия" сыграет с "Унионом", а "РБ Лейпциг" встретится с "Бохумом".

Завершится тур тремя поединками в воскресенье, среди которых игра между "Баварией" и "Фрайбургом".

После 6-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (16 очков). На втором месте – "Штутгарт" (15 баллов). Далее следуют "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 14 пунктов.

Матчи 8-го тура Бундеслиги состоятся после международной паузы, 20 – 22 октября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 6-го тура

Таблица Бундеслиги после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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