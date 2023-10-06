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Бундеслига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Бундеслига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Фанаты "Боруссии" Дортмунд / Фото: Associated Press

Дортмундская "Боруссия" сойдется с "Унионом", а "Бавария" примет "Фрайбург".

6 – 8 октября состоятся матчи 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Боруссией" Менхенгладбах и "Майнцом".

В субботу дортмундская "Боруссия" сыграет с "Унионом", а "РБ Лейпциг" встретится с "Бохумом".

Завершится тур тремя поединками в воскресенье, среди которых игра между "Баварией" и "Фрайбургом".

  • После 6-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (16 очков). На втором месте – "Штутгарт" (15 баллов). Далее следуют "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 14 пунктов.
  • Матчи 8-го тура Бундеслиги состоятся после международной паузы, 20 – 22 октября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Пятница, 6 октября
21:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   МАЙНЦ
Суббота, 7 октября
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ДАРМШТАДТ
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   УНИОН
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОХУМ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
19:30 ВЕРДЕР   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
Воскресенье, 8 октября
16:30 БАЙЕР   _:_   КЕЛЬН
18:30 БАВАРИЯ   _:_   ФРАЙБУРГ
20:30 АЙНТРАХТ   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ

Таблица Бундеслиги после 6-го тура

Таблица Бундеслиги после 6-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
83
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