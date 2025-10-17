Бундеслига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" – "Боруссия" Дортмунд / © Associated Press

С 17 по 19 октября состоятся матчи 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 17 октября, игрой между "Унионом" и "Боруссией" Менхенгладбах.

В субботу, 18 октября, "Байер" встретится с "Майнцом", "РБ Лейпциг" сразится с "Гамбургом", а в центральном поединке тура действующий чемпион "Бавария" примет дортмундскую "Боруссию".

Закончится тур в воскресенье, 19 октября, поединками "Фрайбург" – "Айнтрахт" и "Санкт-Паули" – "Хоффенхайм".

Расписание и результаты матчей 7-го тура Бундеслиги

Пятница, 17 октября

21:30 "Унион" – "Боруссия" Менхенгладбах

Суббота, 18 октября

16:30 "Вольфсбург" – "Штутгарт"

16:30 "Хайденхайм" – "Вердер"

16:30 "Кельн" – "Аугсбург"

16:30 "Майнц" – "Байер"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Гамбург"

19:30 "Бавария" – "Боруссия" Дортмунд

Воскресенье, 19 октября

16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт"

18:30 "Санкт-Паули" – "Хоффенхайм"

Таблица Бундеслиги после 6-го тура

Таблица Бундеслиги после 6-го тура / © flashscore.ua

