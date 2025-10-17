- Дата публикации
Бундеслига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков седьмого тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 17 по 19 октября состоятся матчи 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 17 октября, игрой между "Унионом" и "Боруссией" Менхенгладбах.
В субботу, 18 октября, "Байер" встретится с "Майнцом", "РБ Лейпциг" сразится с "Гамбургом", а в центральном поединке тура действующий чемпион "Бавария" примет дортмундскую "Боруссию".
Закончится тур в воскресенье, 19 октября, поединками "Фрайбург" – "Айнтрахт" и "Санкт-Паули" – "Хоффенхайм".
Расписание и результаты матчей 7-го тура Бундеслиги
Пятница, 17 октября
21:30 "Унион" – "Боруссия" Менхенгладбах
Суббота, 18 октября
16:30 "Вольфсбург" – "Штутгарт"
16:30 "Хайденхайм" – "Вердер"
16:30 "Кельн" – "Аугсбург"
16:30 "Майнц" – "Байер"
16:30 "РБ Лейпциг" – "Гамбург"
19:30 "Бавария" – "Боруссия" Дортмунд
Воскресенье, 19 октября
16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт"
18:30 "Санкт-Паули" – "Хоффенхайм"
Таблица Бундеслиги после 6-го тура
