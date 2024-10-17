Бундеслига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

18-20 октября будут сыграны матчи седьмого тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между дортмундской "Боруссией" и "Санкт-Паули".

В субботу "Байер" примет "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" в гостях сойдется с "Майнцом", а "Бавария" на своем поле сразится со "Штутгартом".

Завершится тур в воскресенье матчами "Хольштайн Киль" – "Унион" и "Вольфсбург" – "Вердер".

Отметим, что матчи восьмого тура Бундеслиги состоятся 25-27 октября.

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ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Пятница, 18 октября 21:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ САНКТ-ПАУЛИ Суббота, 19 октября 16:30 БАЙЕР _:_ АЙНТРАХТ 16:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ ХАЙДЕНХАЙМ 16:30 ХОФФЕНХАЙМ _:_ БОХУМ 16:30 МАЙНЦ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ АУГСБУРГ 19:30 БАВАРИЯ _:_ ШТУТГАРТ Воскресенье, 20 октября 16:30 ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ _:_ УНИОН 18:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ ВЕРДЕР

Таблица Бундеслиги после 6-го тура

Таблица Бундеслиги после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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