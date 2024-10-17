Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бундеслига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Байер" / Фото: Associated Press

Поединки состоятся с 18 по 20 октября.

18-20 октября будут сыграны матчи седьмого тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между дортмундской "Боруссией" и "Санкт-Паули".

В субботу "Байер" примет "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" в гостях сойдется с "Майнцом", а "Бавария" на своем поле сразится со "Штутгартом".

Завершится тур в воскресенье матчами "Хольштайн Киль" – "Унион" и "Вольфсбург" – "Вердер".

Отметим, что матчи восьмого тура Бундеслиги состоятся 25-27 октября.

Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Пятница, 18 октября
21:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   САНКТ-ПАУЛИ
Суббота, 19 октября
16:30 БАЙЕР   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   БОХУМ
16:30 МАЙНЦ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   АУГСБУРГ
19:30 БАВАРИЯ   _:_   ШТУТГАРТ
Воскресенье, 20 октября
16:30 ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ   _:_   УНИОН
18:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ВЕРДЕР

Таблица Бундеслиги после 6-го тура

Таблица Бундеслиги после 6-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Ла Лига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026

Похожие темы:

Следующая публикация