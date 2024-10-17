Бундеслига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 18 по 20 октября.
18-20 октября будут сыграны матчи седьмого тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между дортмундской "Боруссией" и "Санкт-Паули".
В субботу "Байер" примет "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" в гостях сойдется с "Майнцом", а "Бавария" на своем поле сразится со "Штутгартом".
Завершится тур в воскресенье матчами "Хольштайн Киль" – "Унион" и "Вольфсбург" – "Вердер".
Отметим, что матчи восьмого тура Бундеслиги состоятся 25-27 октября.
Матчи чемпионата Германии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Пятница, 18 октября
|21:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|САНКТ-ПАУЛИ
|Суббота, 19 октября
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|19:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Воскресенье, 20 октября
|16:30
|ХОЛЬШТАЙН КИЛЬ
|_:_
|УНИОН
|18:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ВЕРДЕР
Таблица Бундеслиги после 6-го тура
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