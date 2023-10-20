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Бундеслига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундеслига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Байер" / Фото: Associated Press

Текущим лидером немецкого первенства является леверкузенский "Байер".

20 – 22 октября состоятся матчи 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между дортмундской "Боруссией" и "Вердером".

В субботу лидер чемпионата "Байер" на выезде сыграет против "Вольфсбурга", а действующий обладатель "Серебряной салатницы" "Бавария" в гостях померяется силами с "Майнцом".

Завершится тур в воскресенье поединками "Кельн" – "Боруссия" Менхенгладбах и "Хайденхайм" – "Аугсбург".

  • После 7-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (19 очков). На втором месте – "Штутгарт" (18 баллов). Далее следуют "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 17 пунктов.
  • Матчи 9-го тура Бундеслиги состоятся 27 – 29 октября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Пятница, 20 октября
21:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ВЕРДЕР
Суббота, 21 октября
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БАЙЕР
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 ДАРМШТАДТ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 УНИОН   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БОХУМ
19:30 МАЙНЦ   _:_   БАВАРИЯ
Воскресенье, 22 октября
16:30 КЕЛЬН   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
18:30 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   АУГСБУРГ

Таблица Бундеслиги после 7-го тура

Таблица Бундеслиги после 7-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
195
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