Бундеслига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

20 – 22 октября состоятся матчи 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между дортмундской "Боруссией" и "Вердером".

В субботу лидер чемпионата "Байер" на выезде сыграет против "Вольфсбурга", а действующий обладатель "Серебряной салатницы" "Бавария" в гостях померяется силами с "Майнцом".

Завершится тур в воскресенье поединками "Кельн" – "Боруссия" Менхенгладбах и "Хайденхайм" – "Аугсбург".

После 7-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (19 очков). На втором месте – "Штутгарт" (18 баллов). Далее следуют "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 17 пунктов.

Матчи 9-го тура Бундеслиги состоятся 27 – 29 октября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 7-го тура

Таблица Бундеслиги после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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