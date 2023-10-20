Бундеслига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Текущим лидером немецкого первенства является леверкузенский "Байер".
20 – 22 октября состоятся матчи 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком между дортмундской "Боруссией" и "Вердером".
В субботу лидер чемпионата "Байер" на выезде сыграет против "Вольфсбурга", а действующий обладатель "Серебряной салатницы" "Бавария" в гостях померяется силами с "Майнцом".
Завершится тур в воскресенье поединками "Кельн" – "Боруссия" Менхенгладбах и "Хайденхайм" – "Аугсбург".
- После 7-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (19 очков). На втором месте – "Штутгарт" (18 баллов). Далее следуют "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 17 пунктов.
- Матчи 9-го тура Бундеслиги состоятся 27 – 29 октября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Пятница, 20 октября
|21:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ВЕРДЕР
|Суббота, 21 октября
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ДАРМШТАДТ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|19:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БАВАРИЯ
|Воскресенье, 22 октября
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|18:30
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|АУГСБУРГ
Таблица Бундеслиги после 7-го тура
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