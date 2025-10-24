Бундеслига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

С 24 по 26 октября состоятся матчи 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 24 октября, игрой между "Вердером" и "Унионом".

В субботу, 25 октября, "Айнтрахт" примет "Санкт-Паули", "РБ Лейпциг" встретится с "Аугсбургом", "Бавария" сразится с "Боруссией" Менхенгладбах, а дортмундская "Боруссия" сойдется с "Кельном".

Закончится тур в воскресенье, 26 октября: "Байер" примет "Фрайбург", а "Штутгарт" померяется силами с "Майнцом".

Расписание и результаты матчей 8-го тура Бундеслиги

Пятница, 24 октября

21:30 "Вердер" – "Унион"

Суббота, 25 октября

16:30 "Айнтрахт" – "Санкт-Паули"

16:30 "Аугсбург" – "РБ Лейпциг"

16:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Бавария"

16:30 "Гамбург" – "Вольфсбург"

16:30 "Хоффенхайм" – "Хайденхайм"

19:30 "Боруссия" Дортмунд – "Кельн"

Воскресенье, 26 октября

16:30 "Байер" – "Фрайбург"

18:30 "Штутгарт" – "Майнц"

Таблица Бундеслиги после 7-го тура

Таблица Бундеслиги после 7-го тура / © flashscore.ua

