Бундеслига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех матчей восьмого тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 24 по 26 октября состоятся матчи 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 24 октября, игрой между "Вердером" и "Унионом".
В субботу, 25 октября, "Айнтрахт" примет "Санкт-Паули", "РБ Лейпциг" встретится с "Аугсбургом", "Бавария" сразится с "Боруссией" Менхенгладбах, а дортмундская "Боруссия" сойдется с "Кельном".
Закончится тур в воскресенье, 26 октября: "Байер" примет "Фрайбург", а "Штутгарт" померяется силами с "Майнцом".
Расписание и результаты матчей 8-го тура Бундеслиги
Пятница, 24 октября
21:30 "Вердер" – "Унион"
Суббота, 25 октября
16:30 "Айнтрахт" – "Санкт-Паули"
16:30 "Аугсбург" – "РБ Лейпциг"
16:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Бавария"
16:30 "Гамбург" – "Вольфсбург"
16:30 "Хоффенхайм" – "Хайденхайм"
19:30 "Боруссия" Дортмунд – "Кельн"
Воскресенье, 26 октября
16:30 "Байер" – "Фрайбург"
18:30 "Штутгарт" – "Майнц"
Таблица Бундеслиги после 7-го тура
Матчи немецкой Бундеслиги можно смотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+).