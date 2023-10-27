Бундеслига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

На данный момент лидером турнирной таблицы является леверкузенский "Байер".
27 – 29 октября состоятся матчи 9-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.
Он начался в пятницу поединком "Бохум" – "Майнц".
В субботу "Бавария" примет "Дармштадт", а "РБ Лейпциг" дома сыграет с "Кельном".
Завершится тур в воскресенье поединками "Айнтрахт" – "Боруссия" Дортмунд и "Байер" – "Фрайбург".
- После 8-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (22 очка). На втором месте – "Штутгарт" (21 балл). Далее следуют "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 20 пунктов.
- Матчи 10-го тура Бундеслиги состоятся 3 – 5 ноября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Пятница, 27 октября
|21:30
|БОХУМ
|2:2
|МАЙНЦ
|Суббота, 28 октября
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ДАРМШТАДТ
|16:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|УНИОН
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|КЕЛЬН
|Воскресенье, 29 октября
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|18:30
|БАЙЕР
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблица Бундеслиги после 8-го тура
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