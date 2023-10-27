Бундеслига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

На данный момент лидером турнирной таблицы является леверкузенский "Байер".

27 – 29 октября состоятся матчи 9-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начался в пятницу поединком "Бохум" – "Майнц".

В субботу "Бавария" примет "Дармштадт", а "РБ Лейпциг" дома сыграет с "Кельном".

Завершится тур в воскресенье поединками "Айнтрахт" – "Боруссия" Дортмунд и "Байер" – "Фрайбург".

После 8-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (22 очка). На втором месте – "Штутгарт" (21 балл). Далее следуют "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 20 пунктов.

Матчи 10-го тура Бундеслиги состоятся 3 – 5 ноября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".

Таблица Бундеслиги после 8-го тура

Таблица Бундеслиги после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

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