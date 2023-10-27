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Бундеслига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундеслига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

Бундеслига / Фото: Associated Press

На данный момент лидером турнирной таблицы является леверкузенский "Байер".

27 – 29 октября состоятся матчи 9-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24.

Он начался в пятницу поединком "Бохум" – "Майнц".

В субботу "Бавария" примет "Дармштадт", а "РБ Лейпциг" дома сыграет с "Кельном".

Завершится тур в воскресенье поединками "Айнтрахт" – "Боруссия" Дортмунд и "Байер" – "Фрайбург".

  • После 8-го тура таблицу Бундеслиги возглавляет "Байер" (22 очка). На втором месте – "Штутгарт" (21 балл). Далее следуют "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, которые набрали по 20 пунктов.
  • Матчи 10-го тура Бундеслиги состоятся 3 – 5 ноября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Германии стали "Хайденхайм" и "Дармштадт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Пятница, 27 октября
21:30 БОХУМ   2:2   МАЙНЦ
Суббота, 28 октября
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 БАВАРИЯ   _:_   ДАРМШТАДТ
16:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   УНИОН
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   КЕЛЬН
Воскресенье, 29 октября
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
18:30 БАЙЕР   _:_   ФРАЙБУРГ

Таблица Бундеслиги после 8-го тура

Таблица Бундеслиги после 8-го тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
134
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