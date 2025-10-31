Бундеслига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица

"Бавария" / © Associated Press

С 31 октября по 2 ноября состоятся матчи 9-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 31 октября, дортмундская "Боруссия" встретится с "Аугсбургом".

В субботу, 1 ноября, "Айнтрахт" сыграет с "Хайденхаймом", "РБ Лейпциг" примет "Штутгарт", а в центральном поединке тура "Бавария" сразится с "Байером".

Закончится тур в воскресенье, 2 ноября, матчами "Кельн" – "Гамбург" и "Вольфсбург" – "Хоффенхайм".

Расписание и результаты матчей 9-го тура Бундеслиги

Пятница, 31 октября

21:30 "Аугсбург" – "Боруссия" Дортмунд

Суббота, 1 ноября

16:30 "Хайденхайм" – "Айнтрахт"

16:30 "Майнц" – "Вердер"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Штутгарт"

16:30 "Санкт-Паули" – "Боруссия" Менхенгладбах

16:30 "Унион" – "Фрайбург"

19:30 "Бавария" – "Байер"

Воскресенье, 2 ноября

16:30 "Кельн" – "Гамбург"

18:30 "Вольфсбург" – "Хоффенхайм"

Таблица Бундеслиги после 8-го тура

Таблица Бундеслиги после 8-го тура / © flashscore.ua

