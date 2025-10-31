- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
Бундеслига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Германии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 9-го тура чемпионата Германии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 31 октября по 2 ноября состоятся матчи 9-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 31 октября, дортмундская "Боруссия" встретится с "Аугсбургом".
В субботу, 1 ноября, "Айнтрахт" сыграет с "Хайденхаймом", "РБ Лейпциг" примет "Штутгарт", а в центральном поединке тура "Бавария" сразится с "Байером".
Закончится тур в воскресенье, 2 ноября, матчами "Кельн" – "Гамбург" и "Вольфсбург" – "Хоффенхайм".
Расписание и результаты матчей 9-го тура Бундеслиги
Пятница, 31 октября
21:30 "Аугсбург" – "Боруссия" Дортмунд
Суббота, 1 ноября
16:30 "Хайденхайм" – "Айнтрахт"
16:30 "Майнц" – "Вердер"
16:30 "РБ Лейпциг" – "Штутгарт"
16:30 "Санкт-Паули" – "Боруссия" Менхенгладбах
16:30 "Унион" – "Фрайбург"
19:30 "Бавария" – "Байер"
Воскресенье, 2 ноября
16:30 "Кельн" – "Гамбург"
18:30 "Вольфсбург" – "Хоффенхайм"
Таблица Бундеслиги после 8-го тура
