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Бундеслига: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Германии, турнирная таблица
По итогам последнего тура Бундеслиги определятся обладатели путевок в Лигу чемпионов от Германии.
В субботу, 17 мая, состоятся матчи заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.
"Бавария", которая в этом сезоне досрочно стала чемпионом, встретится с "Хоффенхаймом".
Дортмундская "Боруссия" постарается обыграть "Хольштайн Киль", чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Еще одну путевку в Лигу чемпионов в очном поединке разыграют "Фрайбург" и "Айнтрахт".
Чемпион прошлого сезона "Байер", который анонсировал уход Хаби Алонсо с поста главного тренера, в последнем матче нынешней кампании посоревнуется с "Майнцом".
Расписание и результаты матчей 34-го тура Бундеслиги
Суббота, 17 мая
16:30 "Аугсбург" – "Унион"
16:30 "Боруссия" Дортмунд – "Хольштайн Киль"
16:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Вольфсбург"
16:30 "Хайденхайм" – "Вердер"
16:30 "Хоффенхайм" – "Бавария"
16:30 "Майнц" – "Байер"
16:30 "РБ Лейпциг" – "Штутгарт"
16:30 "Санкт-Паули" – "Бохум"
16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт"
Таблица Бундеслиги после 33-го тура
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