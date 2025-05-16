Бундеслига: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Германии, турнирная таблица

"Боруссия" Дортмунд / © Associated Press

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В субботу, 17 мая, состоятся матчи заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25.

"Бавария", которая в этом сезоне досрочно стала чемпионом, встретится с "Хоффенхаймом".

Дортмундская "Боруссия" постарается обыграть "Хольштайн Киль", чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Еще одну путевку в Лигу чемпионов в очном поединке разыграют "Фрайбург" и "Айнтрахт".

Чемпион прошлого сезона "Байер", который анонсировал уход Хаби Алонсо с поста главного тренера, в последнем матче нынешней кампании посоревнуется с "Майнцом".

Расписание и результаты матчей 34-го тура Бундеслиги

Суббота, 17 мая

16:30 "Аугсбург" – "Унион"

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16:30 "Боруссия" Дортмунд – "Хольштайн Киль"

16:30 "Боруссия" Менхенгладбах – "Вольфсбург"

16:30 "Хайденхайм" – "Вердер"

16:30 "Хоффенхайм" – "Бавария"

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16:30 "Майнц" – "Байер"

16:30 "РБ Лейпциг" – "Штутгарт"

16:30 "Санкт-Паули" – "Бохум"

16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт"

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Таблица Бундеслиги после 33-го тура

Таблица Бундеслиги после 33-го тура / © flashscore.ua

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