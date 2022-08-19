Бунт в чемпионате Украины: несколько клубов собираются срывать единый телепул УПЛ – их предупредили о возможных последствиях

Несколько клубов украинской Премьер-лиги (УПЛ) не согласны с условиями уже созданного телепула. За бойкот телепула могут наказать денежным штрафом до 500 тысяч гривен и снятием очков.

На днях Украинская Премьер-лига (УПЛ) объявила о создании единого телевизионного пула. Официальным транслятором УПЛ стала компания Setanta Sports. Однако "Динамо", "Заря", "Рух" и "Днепр-1" не согласны с условиями телепула и могут срывать его.

Об этом заявил журналист Сергей Болотников.

"По моей информации, 4 клуба-бунтари ("Динамо", "Заря", "Рух" и "Днепр-1" — ред.) не собираются на это соглашаться, они будут этот телепул срывать, судя по всему. По большей части, их станет не 4, а пятеро. Скорее всего, к ним присоединится "Металлист". Все понимают, что "Металлист" — сейчас фарм-клуб "Днепра-1", как там скажут, так и сделают", — рассказал он .

В ответ УАФ добавила к дисциплинарным санкциям подпункт, предусматривающий санкции для нарушителей договоренности УПЛ с официальным вещателем чемпионата, сообщает Трибуна.

В ходе аттестации клубы должны предоставить гарантийное письмо об обязательстве "выполнять решение УПЛ (маркетингового партнера УПЛ) по реализации коммерческих, медиа и других прав на матчи клубных соревнований УПЛ".

В случае невыполнения решения клубам будут угрожать денежные штрафы и даже снятие очков.

Первое нарушение будет предусматривать штраф в размере 250 тысяч гривен. Второе нарушение – штраф 500 тысяч гривен и условное снятие трех очков в текущем или следующем сезонах. В случае третьего нарушения клуб будет терять три очка в текущем или следующем сезонах.

Новый сезон украинской Премьер-лиги начнется во вторник, 23 августа.

Напомним, что президент "Динамо" Киев Игорь Суркис объяснил свою позицию по поводу единого телепула УПЛ.

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