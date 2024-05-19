Бурные эмоции: видео реакции Усика на победу Беринчика в чемпионском поединке

Александр и его команда следили за тем, как Денис завоевал титул WBO в легком весе.

Украинский абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик эмоционально отреагировал на победу своего соотечественника Дениса Беринчика над мексиканцом Эмануэлем Наваррете в бою за вакантный титул WBO в легком весе.

Усик и его команда следили за поединком после того, как несколькими часами раньше Александр победил Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Когда Беринчика раздельным решением судей объявили победителем боя, Усик вместе со своей командой ярко радовался триумфу Дениса. Соответствующее видео Александр выложил в сторис Instagram.

У всех других corner.



@Usykaa был watching live as Berinchyk won. pic.twitter.com/8JZRRrApQy — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024

Теперь на счету 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге.

В послужном списке 29-летнего Наваррете 41 поединок: 38 побед (31 – нокаутом), два поражения и одна ничья.

Добавим, что ранее Наваррете становился чемпионом мира по версии WBO в трех дивизионах: втором легчайшем (2018-2020), полулегком (2020-2023) и втором полулегком (владеет поясом с 2023-го).

Напомним, на нашем сайте можно просмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео лучших моментов боя Беринчик – Наваррете.

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