Бущан перешел из "Динамо" в саудовский клуб: детали трансфера вратаря сборной Украины

Вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан перешел в саудовский "Аль-Шабаб".

О трансфере 30-летнего голкипера "бело-синие" сообщили на своем официальном сайте.

Бущан прошел медобследование в Эр-Рияде и после согласования всех деталей подписал контракт сроком на 2,5 года.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера украинского вратаря составит до 3 млн евро с учетом бонусов.

Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступал с 2011 года. С тех пор Георгий провел 177 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, пропустив 164 гола, 72 поединка отыграл "на ноль".

В этом сезоне Бущан сыграл 27 матчей за киевлян во всех турнирах, пропустил 30 голов, в 9 матчах сохранил ворота "сухими".

Также на счету Георгия 18 поединков в составе сборной Украины, в которых он пропустил 30 голов.

Сейчас "Аль-Шабаб" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, имея 29 очков после 17 сыгранных матчей.

Читайте также:

Динамо – РФШ: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей последнего тура

Неймар досрочно покинул "Аль-Хиляль": где продолжит карьеру самый дорогой футболист в истории