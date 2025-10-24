"Быдло": вратарь "Шахтера" отреагировал на позорное поведение фанатов "Легии"

Кирилл Фесюн / © ФК Шахтер

Вратарь донецкого "Шахтера" Кирилл Фесюн высказались о позорном поведении болельщиков варшавской "Легии" на матче второго тура основного раунда Лиги конференций, который состоялся на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове.

"Честно, я где-то минуте на 40-й только увидел, что они присутствуют на трибунах. Я там что-то слышал, какие-то несколько фраз. Ну, такое. Быдло, если честно, не очень красиво", – сказал Фесюн в эфире MEGOGO после игры.

Также провокации польских фанатов прокомментировал защитник "горняков" Ефим Конопля.

"Не скажу, что сильно влияло в отрицательном смысле. Я только слышал, что они там кричали, типа: "Курва, "Шахтер". Я догадываюсь, что это значит, но не знаю, к чему это, почему они это начали кричать. Но я думаю, что это уже "Легии" как клубу нужно разбираться с тем, какие мотивы у них были", – сказал Конопля в комментарии Tribuna.com.

Во время матча с дончанами ультрас "Легии" кричали на трибунах "Е***ь УПА и Бандеру" и "Шахтер" – курва", а также вывесили баннер с надписью "Мы помним Волынь".

Ультрас "Легии" / фото из соцсетей

Кроме того, во время игры на трибунах появился большой баннер с надписью "Lwów" на фоне флага Польши. Это старое название украинского Львова.

Баннер на матче "Шахтер" – "Легия" / фото: Puzh On Tour

Напомним, "Шахтер" проиграл "Легии" со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последних секундах встречи.