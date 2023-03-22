Был чемпионом Европы: 22-летний украинский боксер погиб на войне с российскими оккупантами

Максим Галиничев отдал жизнь, защищая родину.
На войне с РФ погиб чемпион Европы по боксу среди молодежи Максим Галиничев.
Трагическое известие сообщила Федерация бокса Украины.
В мае 2022 года Галиничев отказался участвовать в чемпионате Европы по боксу и добровольцем вступил в ряды украинских защитников в составе десантно-штурмовых войск.
Максим дважды был ранен на войне, но снова вернулся к боевым действиям. 10 марта 2023 года Максим погиб в боях в Луганской области.
Галиничев выигрывал "золото" чемпионата Европы среди молодежи 2017 года, был серебряным призером юношеских Олимпийских игр-2018, а в 2021-м завоевал "серебро" чемпионата Европы среди боксеров в возрасте до 22 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что украинский легкоатлет Роман Полищук погиб в боях с российскими оккупантами под Бахмутом.
Кроме того, мы ранее сообщали, что во время обороны Бахмута погиб известный украинский гандболист Роман Пронюк.
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