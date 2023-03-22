Был чемпионом Европы: 22-летний украинский боксер погиб на войне с российскими оккупантами

На войне с РФ погиб чемпион Европы по боксу среди молодежи Максим Галиничев.

Трагическое известие сообщила Федерация бокса Украины.

В мае 2022 года Галиничев отказался участвовать в чемпионате Европы по боксу и добровольцем вступил в ряды украинских защитников в составе десантно-штурмовых войск.

Максим дважды был ранен на войне, но снова вернулся к боевым действиям. 10 марта 2023 года Максим погиб в боях в Луганской области.

Галиничев выигрывал "золото" чемпионата Европы среди молодежи 2017 года, был серебряным призером юношеских Олимпийских игр-2018, а в 2021-м завоевал "серебро" чемпионата Европы среди боксеров в возрасте до 22 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский легкоатлет Роман Полищук погиб в боях с российскими оккупантами под Бахмутом.

Кроме того, мы ранее сообщали, что во время обороны Бахмута погиб известный украинский гандболист Роман Пронюк.

Читайте также:

В боях под Бахмутом погиб украинский футболист

На войне с российскими оккупантами погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу

22-летний украинский легкоатлет погиб в боях под Бахмутом