Был конфликт с украинцем: клуб Яремчука и Соболя остался без главного тренера

Бельгийский "Брюгге" уволил главного тренера команды Карла Хуфкенса.

Об этом сообщает официальный сайт "сине-черных".

43-летний специалист возглавлял команду с мая 2022 года. До этого он в течение 3 сезонов являлся ассистентом главного тренера. В последнем матче чемпионата Бельгии "Брюгге" не сумел обыграть "Львен" (1:1).

За бельгийский клуб играют украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь. У Яремчука не раз возникали конфликты со специалистом. Хуфкенс был недоволен формой украинца, за которого клуб заплатил рекордные деньги.

"Брюгге" занимает четвертое место в Лиге Жюпиле. "Сине-черные" не могут выиграть в чемпионате Бельгии три игры подряд, а также вылетели из Кубка Бельгии.

Напомним, что питомец "Ворсклы" и академии "Шахтера" Александр Якименко подписал профессиональный контракт с "Брюгге".

Читайте также:

"Шахтер" опережает клубы Серии А в борьбе за хорватский талант

"Аякс" расторг контракт с защитником, который посвятил 20 лет клубу

Отомстили за провал на ЧМ-2022: известного тренера ограбили в Рио-де-Жанейро