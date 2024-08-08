Был конкурентом Беленюка: сменивший гражданство экс-украинец вышел в финал Олимпиады-2024

Семен Новиков в составе сборной Болгарии сразится за "золото" на Играх в Париже.

Бывший украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков вышел в финал на Олимпийских играх-2024 в Париже.

26-летний уроженец Харькова, который представляет Болгарию, в полуфинальной схватке весовой категории до 87 кг одолел Давида Лошонци из Венгрии – 3:1.

За олимпийское "золото" Новиков поборется против иранца Алирезы Мохмадипиани, которому в полуфинале проиграл украинец Жан Беленюк.

Новиков долгое время был главным конкурентом Беленюка за место в составе сборной Украины на крупных международных турнирах, в том числе на Олимпиаде-2020, которая из-за пандемии коронавируса состоялась в 2021 году. Тогда именно Жанну доверили представлять нашу страну и тот стал олимпийским чемпионом, а Семен поехал в Токио в роли его спарринг-партнера.

Перед этим Новиков в 2020 году в составе сборной Украины завоевал "золото" на чемпионате Европы, который Беленюк пропустил. Также Семен дважды выигрывал чемпионат мира U-23, чего раньше не удавалось сделать никому из украинцев.

Впоследствии Новиков принял решение сменить спортивное гражданство и в 2023 году начал выступать за Болгарию. С тех пор он завоевал "бронзу" чемпионата Европы, выборов олимпийскую лицензию на Игры-2024.

После полуфинальных схваток на Олимпиаде-2024 главный тренер сборной Украины Владимир Шацких дал оценку выступлению Беленюка на турнире, а также высказался о выходе Новикова в финал.

"Доволен ли Жаном? Конечно, доволен. Уровень очень высокий, на мировом уровне. Учитывая, что у нас в Украине война, конкуренция упала, и Семен Новиков за Болгарию в финале, хотя Жан его готовил на замену себе. Но так он решил, так сложилось, и Семен представляет Болгарию и борется за нее в финале", – сказал Шацких в комментарии для Суспильне Спорт.

Финальный поединок с участием Новикова состоится в четверг, 8 августа. В тот же день Беленюк посоревнуется за "бронзу". Медальные схватки в этом весе начнутся в 21:05 по киевскому времени.

Также 8 августа свой поединок за "золото" в греко-римской борьбе проведет Парвиз Насибов (вес до 67 кг), который накануне вышел в финал и гарантировал Украине как минимум серебряную медаль.

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Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Украинские спортсмены уже выиграли на ОИ-2024 восемь наград: три золотые, две серебряные и три бронзовые.

По состоянию на сейчас Украина занимает 17-ю позицию в медальном зачете. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

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