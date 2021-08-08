"Был не радостный разговор": легкоатлетка, критиковавшая НОК и Федерацию, раскрыла детали нашумевшей истории

Прыгунье с шестом предлагали встречу со спортивными руководителями.

Украинская спортсменка Марина Килипко, которая во время Олимпийских игр в Токио со слезами на глазах раскритиковала руководство Федерации легкой атлетики Украины и Национального олимпийского комитета (НОК) страны за то, что в Японию ее отправили без тренера, рассказала о последствиях той истории.

"С НОК мне не звонили. Мне звонил, с кем я имела связь - это был только главный тренер по прыжкам. Я не хотела ни с кем разговаривать, не шла на контакт.

Меня вызывали на 10 утра там на встречу. Не знаю с кем, для чего. Не понимаю. Я спросила: "Зачем?" Они - мне: "Ну, поговорить". О чем поговорить? Зачем сейчас о чем-то говорить? Надо было или раньше, или я не знаю.

И потом я не захотела ни с кем говорить. Я спрашиваю: "Зачем?" Они там: "Успокоить тебя". Я говорю: "Да, у меня все хорошо. Зачем меня успокаивать? Я хожу, живу так же. Хожу там в столовую, кушаю. Общаюсь с людьми. С девочками. У меня все хорошо".

На встречу я не ходила, мне назначили - это было после соревнований. Я приехала очень поздно к себе домой после соревнований в отель, где мы проживали и главный тренер.

Ну конечно, состоялся разговор, так сказать не очень радостный для меня, после которого в конце я сказала, что хочу спать, хочу отдыхать после соревнований, я не вижу смысла вообще в этом разговоре, не знаю, что еще вы хотите от меня услышать, что-то дождаться сейчас в столь позднее время.

Мне ответили: "Хорошо, иди спи, а завтра в 10 часов - вот там... С тобой хотят поговорить, разобраться. Не знаю, что и зачем". Говорю: "Я не понимаю для чего и зачем эти разговоры. Хорошо, но я ничего вам не обещаю - и все". Вот.

После чего, естественно, я как бы в 10 утра еще спала, потому что в 5 утра я только уснула после этого всего. Утром, конечно, никуда не ушла и я очень рада, что никуда не пошла. Потому что в 10 утра разговаривали с другими людьми, после которых я вообще сказала, что не буду с ними разговаривать ни о чем.

И после этого в тот же день в 10 вечера мне - опять: "Давай поговорим". Я сказала, что можно было - целый день был для того, чтобы поговорить, но уже 10 вечера. Я сказала, что смысла нет и хочу отдыхать. Можно было поговорить там во второй день. Или позвонить напрямую и сказать нормально", - заявила Марина по возвращении из Японии.

Килипко выступает в секторе для прыжков с шестом.

На Олимпиаде в Токио Марина стала 5-й, хотя, как призналась, с тренером могла бы выступить лучше.

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