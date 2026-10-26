"Был невероятным": Моуринью похвалил Лунина после победы в Эль Классико

Андрей Лунин и Жозе Моуринью / © Associated Press

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Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью прокомментировал выступление украинского вратаря Андрея Лунина в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27 против "Барселоны".

Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился победой "Королевского клуба" со счетом 1:2.

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Лунин провел на поле весь матч, сделав пять сейвов — для 27-летнего украинца это был первый поединок за мадридцев в этом сезоне.

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"Лунин был невероятным. Вы уже задали мне два вопроса, и ни один из них не касался Лунина. Но если бы мы здесь проиграли из-за ошибок Лунина, первый вопрос был бы именно о нем.

Единственное, что я ему сказал, — он тренируется не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных. Он провел матч с большой уравновешенностью и спокойствием. У нас есть лучший вратарь в мире, но сегодня никто из нас не плакал из-за того, что не играет Тибо", — приводит слова Моуринью из послематчевой пресс-конференции MadridXtra.

"Барселона" впервые потеряла очки в нынешнем Ла Лиге. Подопечные Ханси Флика (27 баллов), несмотря на поражение, продолжают лидировать в турнирной таблице Примеры.

"Реал" (24 пункта) после победы остался на третьем месте в чемпионате Испании.

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В следующем туре "Барселона" 31 октября примет "Алавес", а "Реал" 1 ноября на выезде встретится с "Расингом".

Ранее сообщалось, что "Реал" оформил невероятный камбэк и вырвал победу над "Ромой" в Лиге чемпионов.

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