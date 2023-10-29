Был ошеломлен: Сетью разлетелась реакция Усика на нокдаун Фьюри в бою с Нганну (видео)

В ночь на 29 октября в главном поединке вечера бокса, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри раздельным решением судей победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

В третьем раунде боя британец побывал в нокдауне, что сильно удивило поклонников бокса. Шокирован таким развитием событий остался и чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик.

Украинский боксер в рингсайде следил за поединком своего будущего соперника в бою за абсолютное чемпионство в хевивейте. В момент, когда Нганну ударом в голову свалил Фьюри на канвас, камеры "выхватили" эмоции Усика, который точно был ошеломлен падением "Цыганского короля".

Ранее сообщалось, что Усик высказался о спорной победе Фьюри над Нганну.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей – 94:95, 96:93, 95:94. После завершения боя "Цыганский король" и Усик в ринге устроили дуэль взглядов.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии. Ожидается, что украинец и британец сойдутся в ринге уже 23 декабря этого года, однако официально дата их поединка еще не была оглашена.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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