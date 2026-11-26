- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 2 мин
"Был почти безупречным": тренер ПСЖ оценил игру Забарного после дебютного гола в Лиге чемпионов
Наставник парижан расхвалил украинца после поединка против "Ромы" в Лиге чемпионов.
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике прокомментировал выступление украинского защитника Ильи Забарного в матче пятого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27 против итальянской "Ромы".
24-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь поединок. На 31-й минуте он забил гол и сравнял счет во встрече (1:1), на ближней штанге ударом головой замкнув подачу Сенни Маюлу с углового.
Для Забарного этот гол стал дебютным в Лиге чемпионов. Защитник провел в самом престижном еврокубке 23 матча.
Также это его третий гол в текущем сезоне за ПСЖ. Ранее он дважды отличился в поединках чемпионата Франции.
— Создается впечатление, что в последние недели Забарный чувствует себя немного увереннее на поле, даже если не считать его гол.
— У вас только такое впечатление? Только впечатление? Продолжайте говорить о впечатлениях. Это невероятно. По-моему, он был почти безупречным: очень умным, сильным физически, очень хорошим в работе с мячом.
Это нормально. Трудно изменить свое представление об игроке, когда ты его уже проанализировал. Думаю, он блестяще начал этот сезон. И я очень рад видеть уровень, который он демонстрирует в своем возрасте, — цитирует Энрике Orange Sport.
Дебютный гол Забарного в Лиге чемпионов помог ПСЖ сыграть вничью с "Ромой". Матч в Париже завершился со счетом 2:2.
ПСЖ с 13 очками занимает второе место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Рома" с 5 баллами находится на 25-й позиции.
В следующем туре самого престижного еврокубка ПСЖ в гостях сыграет против английской "Астон Виллы", а "Рома" примет португальский "Спортинг". Оба матча состоятся 8 декабря.
Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" уступил "Фенербахче" в Лиге чемпионов.