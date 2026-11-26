Илья Забарный / © Associated Press

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Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике прокомментировал выступление украинского защитника Ильи Забарного в матче пятого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27 против итальянской "Ромы".

24-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь поединок. На 31-й минуте он забил гол и сравнял счет во встрече (1:1), на ближней штанге ударом головой замкнув подачу Сенни Маюлу с углового.

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Для Забарного этот гол стал дебютным в Лиге чемпионов. Защитник провел в самом престижном еврокубке 23 матча.

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Также это его третий гол в текущем сезоне за ПСЖ. Ранее он дважды отличился в поединках чемпионата Франции.

— Создается впечатление, что в последние недели Забарный чувствует себя немного увереннее на поле, даже если не считать его гол.

— У вас только такое впечатление? Только впечатление? Продолжайте говорить о впечатлениях. Это невероятно. По-моему, он был почти безупречным: очень умным, сильным физически, очень хорошим в работе с мячом.

Это нормально. Трудно изменить свое представление об игроке, когда ты его уже проанализировал. Думаю, он блестяще начал этот сезон. И я очень рад видеть уровень, который он демонстрирует в своем возрасте, — цитирует Энрике Orange Sport.

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Дебютный гол Забарного в Лиге чемпионов помог ПСЖ сыграть вничью с "Ромой". Матч в Париже завершился со счетом 2:2.

ПСЖ с 13 очками занимает второе место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Рома" с 5 баллами находится на 25-й позиции.

В следующем туре самого престижного еврокубка ПСЖ в гостях сыграет против английской "Астон Виллы", а "Рома" примет португальский "Спортинг". Оба матча состоятся 8 декабря.

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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Ранее сообщалось, что "Шахтер" уступил "Фенербахче" в Лиге чемпионов.

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