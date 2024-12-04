"Был шокирован": Беленюк отреагировал на возможную смену гражданства призером Олимпиады-2024 Ковтуном

Жан Беленюк высказался по поводу ситуации с украинским медалистом Олимпийских игр 2024 года в спортивной гимнастике Ильей Ковтуном.

Трехкратный олимпийский медалист по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал информацию о возможной смене спортивного гражданства серебряным призером Олимпиады-2024 в Париже в спортивной гимнастике Ильей Ковтуном.

"Я читал эту новость, был шокирован ею. Честно говоря, не знаю причин, почему они решили так поступить, что их побудило это сделать. Мне кажется, что у Ковтуна были все условия, он занимался, получал зарплату из Украины.

Не знаю, за какие средства он готовился – возможно, его приняли хорваты – но знаю, что сборная готовилась, финансирование было, и знаю, что он готовился за границей. Что здесь комментировать? Такое решение. Каждый принимает его для себя индивидуально. Надо понять мотивацию", – сказал Беленюк в комментарии Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что 21-летний Ковтун рассматривает возможность сменить спортивное гражданство и начать представлять Хорватию вместо Украины.

По словам личного тренера спортсмена Ирины Горбачевой, окончательное решение будет принято до конца этого года.

Добавим, что Ковтун и Горбачева весь 2024 год готовились к соревнованиям в Хорватии. Спортсмен не возвращался в Украину после Олимпиады в Париже.

Напомним, Ковтун на Олимпиаде-2024 завоевал "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях. Это его первая олимпийская медаль в карьере.

Также он дважды становился четвертым на Играх в Париже – в вольных упражнениях и личном многоборье. Кроме того, Илья занял пятое место в составе сборной Украины в командном многоборье.

Игры в Париже стали уже второй Олимпиадой в карьере Ковтуна. На дебютных для себя Играх в Токио в 2021 году он занял 11-е место в личном многоборье и стал седьмым в команде.

Читайте также:

Украинец – в шаге от пьедестала: результаты первой личной гонки сезона Кубка мира по биатлону

Олимпийскую чемпионку Магучих признали лучшей легкоатлеткой мира 2024 года

Титулованный украинский гимнаст и призер Олимпиады-2012 объявил о завершении карьеры