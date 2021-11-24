Был шокирован даже тренер: футболист "Бенфики" допустил эпический промах в матче с "Барселоной" (видео)

Этот мяч существенно бы приблизил клуб к плей-офф Лиги чемпионов.
В поединке 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и португальской "Бенфикой" произошел один из невероятных промахов в истории футбола.
На четвертой компенсированной к основному времени минуте при счете 0:0 футболисты "Бенфики" побежали в контратаку — сразу два игрока "орлов" вышли на одного футболиста каталонцев. Казалось бы, вот-вот и "Бенфика" сможет забить, но произошло что-то безумное.
Футболист португальского коллектива вывел форварда Хариса Сеферовича лицом к лицу с голкипером "блаугранас". Швейцарец без проблем подсек над ним игровой снаряд и, как следствие, перед ним остались только ворота. Впрочем, Сеферович умудрился с выгодной позиции пробить мимо ворот. Интересно, что у него также был вариант с передачей на одноклубника, но Харис поступил как можно хуже.
За голову от такой расточительности схватился даже главный тренер "Бенфики" — Жорже Жезуш. После игры он заявил, что уже 30 лет занимается тренерской деятельностью, но такое увидел впервые.
Вашему вниманию видео с этим эпическим промахом, которое было опубликовано в Twitter.
Seferovic with miss of century #UCL pic.twitter.com/H25upQNAP2— ً (@Asensii20) November 23, 2021
- Сеферович является конкурентом за место в основном составе "Бенфики" украинского нападающего – Романа Яремчука;
- Матч "Барселона" – "Бенфика" завершился безголевой ничьей со счетом 0:0. Этот результат привел к тому, что без еврокубковой весны осталось киевское "Динамо", ведь у идущей на третьем месте "Бенфики" на четыре пункта больше за тур до конца групповой стадии;
- Поединки заключительного шестого тура в квартете E запланированы на 8 декабря: "Бенфика" – "Динамо", "Бавария" – "Барселона". Победа португальцев над киевлянами и невыигрыш "Барселоны" в поединке с мюнхенцами выведет "Бенфику" в 1/8 финала.