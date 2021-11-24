Был шокирован даже тренер: футболист "Бенфики" допустил эпический промах в матче с "Барселоной" (видео)

Был шокирован даже тренер: футболист "Бенфики" допустил эпический промах в матче с "Барселоной" (видео)

Этот мяч существенно бы приблизил клуб к плей-офф Лиги чемпионов.

В поединке 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между испанской " Барселоной " и португальской " Бенфикой " произошел один из невероятных промахов в истории футбола.

На четвертой компенсированной к основному времени минуте при счете 0:0 футболисты "Бенфики" побежали в контратаку — сразу два игрока "орлов" вышли на одного футболиста каталонцев. Казалось бы, вот-вот и "Бенфика" сможет забить, но произошло что-то безумное.

Футболист португальского коллектива вывел форварда Хариса Сеферовича лицом к лицу с голкипером "блаугранас". Швейцарец без проблем подсек над ним игровой снаряд и, как следствие, перед ним остались только ворота. Впрочем, Сеферович умудрился с выгодной позиции пробить мимо ворот. Интересно, что у него также был вариант с передачей на одноклубника, но Харис поступил как можно хуже.

За голову от такой расточительности схватился даже главный тренер "Бенфики" — Жорже Жезуш. После игры он заявил, что уже 30 лет занимается тренерской деятельностью, но такое увидел впервые.

Вашему вниманию видео с этим эпическим промахом, которое было опубликовано в Twitter.