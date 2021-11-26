"Был слишком ленив": в Англии вдребезги раскритиковали Ярмоленко после феерического матча в Лиге Европы

"Был слишком ленив": в Англии вдребезги раскритиковали Ярмоленко после феерического матча в Лиге Европы

В нем Андрей забил и заработал пенальти.

В Англии подвергся критике украинский футболист английского " Вест Хэма " — Андрей Ярмоленко.

Так, издание Football.London осталось не слишком удовлетворено игрой 32-летнего вингера "молотобйцев" в выездном матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против австрийского "Рапида".

"Забил свой первый гол в сезоне, но в Вене украинцу было очень плохо. Слишком часто терял мяч и слишком ленив. Гораздо лучше во втором тайме, когда переместился на фланг", — говорится в описании к игре Ярмоленко.

Отдельно стоит отметить и очень низкую оценку для Андрея, ведь специалисты этого издания поставили ему всего пять баллов.

Отметим, что в этом поединке украинец сотворил настоящую феерию – сначала забил, а потом еще и заработал пенальти. Как следствие, "Вест Хэм" одержал победу со счетом 2:0 и с первого места вышел в следующий этап второго по престижности клубного турнира Европы.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей в футболке "молотобойцев", на его счету один гол и три результативных передачи.

Добавим, в СМИ появилась информация, что Ярмоленко зимой может перебраться в "Дженоа", которую тренирует Андрей Шевченко.