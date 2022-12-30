"Был зол на Пеле": новоизбранный президент Бразилии признался, почему сердился на легенду

Новый президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, который вступит в должность 1 января 2023 года, прокомментировал смерть легендарного футболиста Пеле. "Король футбола" умер 29 декабря в возрасте 82 лет в результате длительной борьбы с раком.

"У меня была привилегия, которую не имели молодые бразильцы: я видел, как Пеле играет вживую в Пакаембу и Морумби. Когда он получал мяч, всегда делал нечто особенное, часто заканчивающееся голом.

Признаюсь, я был зол на Пеле, потому что он всегда побеждал мой "Коринтианс". Но, прежде всего, я восхищался им. И вскоре гнев уступал место страсти от того, как он играет в футболке национальной сборной Бразилии с десятым номером.

Пеле покинул нас. Он отправился на небеса, чтобы играть со своим большим партнером из "Сантоса" Коутиньо. Теперь он находится в компании стольких вечных звезд: Диди, Гарринчи, Нилтона Сантоса, Сократеса, Марадоны.

Пеле оставил уверенность: никогда не было такой десятки, как он. Спасибо, Пеле", – написал Лула на своей странице в Twitter.

Напомним, в последнее время здоровье "короля футбола" резко ухудшилось. В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. К сожалению, рак прогрессировал и вызвал проблемы с почками и сердцем. 82-летний бразилец проходил курс лечения, однако химиотерапия уже не помогала.

Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос". За свою профессиональную карьеру Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах, в том числе 1091 в 1116 играх за "Сантос" и 77 в 92 матчах за национальную сборную.

Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версиям ФИФА и Международной федерации футбольной истории и статистики.

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