"Была абсолютно шокирована тем, что услышала": Цуренко снялась с матча против белоруски на турнире в США

Украинская теннисистка Леся Цуренко не вышла на матч третьего круга турнира WTA1000 в американском Индиан-Уэллсе против белоруски Арины Соболенко.

Организаторы объявили о снятии украинки с поединка за несколько минут до его начала. По их словам, Цуренко отказалась сыграть по "личным причинам".

Сама же украинка в интервью btu.org.ua рассказала, что причиной снятия сматча против белоруски стала паническая атака. Это произошло из-за ее разговора с CEO WTA Стивом Саймоном на тему войны, которую Россия при поддержке Беларуси продолжает вести против Украины.

"Причиной отказа стала паническая атака. Официально будет написано "личные причины", но фактически это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика. Несколько дней назад у меня был разговор с нашим СЕО WTA Стивом Саймоном, и я была совершенно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он войну не поддерживает, но если игроки из России и Беларуси ее поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня огорчать. В то же время он отметил, что если бы с ним такое происходило и он был бы на моем месте, он чувствовал бы себя ужасно.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду, и сказал, что это произойдет именно так, как сейчас происходит в теннисе. Также он сказал, что "фэйр-плей" и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот. Именно тот факт, что они выступят на Олимпиаде, покажет, что эти принципы работают, что все равны и все имеют возможность там выступать. На вопрос понимает ли он, что говорит мне это во время активной фазы военной агрессии России в моей стране, он сказал, что да, и это его мнение.

Я была абсолютно шокирована этим разговором и уже в прошлой игре (против Донны Векич – прим.) было невероятно сложно играть, сложно собраться и сегодня, когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака и я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду более готова к следующему турниру", – сказала Цуренко.

Цуренко отметила, что она вместе с другими украинскими теннисистами запросила разговор с Советом директоров WTA по поводу слов Саймона в этом разговоре.

"О моем разговоре со Стивом знают только игроки из нашей группы, с кем мы постоянно на связи, знает Элина. Все также шокированы. Мы попросили организовать конференц-колл с Советом директоров WTA, чтобы поднять там вопрос, как такой человек, как Стив Саймон, может быть лидером в WTA, и что нам со всем этим делать. Как нам дальше понимать, что наша организация хоть как-то защищает наши права. Я просто не понимаю, как произошло в этом мире, что нужно объяснять такие вещи. Это очень странно и очень больно", – резюмировала украинка.

Из-за отказа от матча против Соболенко, выступающей на турнире в нейтральном статусе, Цуренко получила техническое поражение. На соревнованиях в Индиан-Уэллсе она стартовала с квалификации и дошла до 1/16 финала впервые с 2019 года на этих кортах.

Отметим, что это первый случай снятия теннисиста или теннисистки с Украины с матча против игроков из России или Беларуси в 2023 году.

После снятия Цуренко на турнире в Индиан Уэллсе больше не осталось представительниц Украины. В третьем раунде вылетела Ангелина Калинина, а еще раньше – Даяна Ястремская (второй круг) и Марта Костюк (первый круг).

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