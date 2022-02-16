"Была паническая атака": украинская биатлонистка рассказала об эмоциональном состоянии на ОИ-2022

Меркушина оценила свое выступление в Пекине.

В среду, 16 февраля, биатлонная программа Олимпийских игр-2022 в Пекине продолжилась женской эстафетой.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина поделилась впечатлениями от участия в этой гонке.

"Наверное, это лучшее, что я делала в своей жизни. Скажу честно, это было очень тяжело, особенно эмоционально. Я снова перед стартом сказала врачу, что у меня паническая атака, он меня успокаивал (смеется). На самом деле, на Олимпиаде очень тяжело бежать эстафету, какой бы ни был результат – это сложно и психологически и эмоционально, это другая песня.

Я очень переживала перед началом. Может, это мне помогло, потому что смогла сосредоточиться.

Мы с Урошем долго говорили с учетом тех кондиций, в которых я сейчас нахожусь. Та техника, которая у меня есть – с длинным отталкиванием и широким шагом, не очень хороша в контактной борьбе, потому что тогда я буду ходить по палкам соперниц, а они мне. Решили выступить на третьем этапе, где я могла бы раскатываться. Сегодня мне повезло с первого круга стать в спину за Кручинкиной, отдыхать, прятаться от ветра – это был правильный выбор.

Мне жаль, что не удалось выйти на старт в индивидуальной гонке, хотя я очень хотела, но, конечно, не было никакой возможности. В общем, были свои плюсы и минусы. "Минус" – я не приехала с начала Олимпийских Игр, "плюс" – я не подхватила коронавирус, и таких "плюсов" и "минусов" много. Когда я сюда приехала, поначалу не рассчитывала на такой результат, потому, я считаю, все получилось довольно классно. Когда на прошлой Олимпиаде я сказала, что это полезный и хороший опыт, мне ответили, что на Игры за опытом не едут, сюда едут соревноваться (смеется) – на этот раз есть то, что имеем», — сказала Меркушина в комментарии Суспильне Спорт.

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