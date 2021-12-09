"Была проведена профилактическая беседа": Минай отреагировал на скандальные угрозы Селезнева журналисту

Закарпатский коллектив опубликовал заявление после сенсационного телефонного разговора.

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев угрожал ведущему YouTube-каналу "ТаТоТаке" Андрею Сенькиву, который распространял информацию о нарушении футболистом дисциплины.

Форварду не понравились слова журналиста, и он решил разобраться, используя нецензурную лексику. Далее к разговору присоединился тренер закарпатской команды Игорь Леонов, выразивший свое недовольство.

Через некоторое время на официальном сайте "Миная" появилось обращение клуба по поводу этого инцидента:

В связи с обнародованием на youtube-канале одной из популярных футбольных программ аудио-записей телефонных разговоров футболиста команды Евгения Селезнева и главного тренера Игоря Леонова, ФК "Минай" считает необходимым высказать следующее:

Мы уважаем работу журналистов и всегда рады, когда они своими материалами привлекают внимание к жизни нашего клуба. Однако не понимаем, когда медийщики пользуются сомнительными источниками и выдают неподтвержденную информацию как подлинный факт.

Журналист Андрей Сенькив, обнародовавший эти аудио-записи, утверждает о якобы "проблемах в раздевалке", "нарушении дисциплины", "хамском отношении к тренеру" и другом в эфире программы "Да то такое" от 6 декабря 2021 года.

Отметим, что обнародованная видеозапись в тик-токе, на основе которой журналист делал свои выводы, что Е. Селезнев отрицательно выражает свои эмоции, были адресованы не тренеру И. Леонову. Обращаем внимание, что согласно проведенному внутреннему расследованию, выяснили, что видео было записано тайно неизвестным фанатом, который выбежал на поле в момент, когда команда шла в фанатский сектор, благодарить за поддержку в игре с "Динамо" 27 ноября. Выражал критику Е. Селезнев исключительно игрокам. Футболист уже принес извинения им в тот же день в раздевалке за свои действия.

Почему журналист делает подобные выводы в эфире программы и почему выдает свои измышления за подтвержденный факт – остается на совести автора. Не исключаем, что его "источники", откуда он берет информацию, сознательно манипулируют журналистом, чтобы он выдавал "желаемое" за "действительное".

Также нам непонятно, с какой целью была обнародована эта информация в эфире? Не с целью ли дискредитации клуба в глазах болельщиков и коллег? Возможно ли ради очередного хайпа?

Отметим, что подобная неподтвержденная информация стала причиной конфликта Е. Селезнева с журналистом, в результате которых и возникли эти неприятные телефонные разговоры.

От имени клуба заявляем, что не поддерживаем каких-либо проявлений агрессии футболиста в сторону журналиста. В этой связи с игроком Е. Селезневым уже была проведена профилактическая беседа в частном порядке и будут приняты соответствующие мероприятия.

Также отметим, что соответствующие аудио-записи были не в рабочее время игрока и они носят частный характер.

И просим представителей СМИ в будущем, если возникают соответствующие недоразумения с представителями нашего клуба, обращаться в соответствии с нами, чтобы мы разрешили конфликт цивилизованным путем, а не из-за публичной огласки в СМИ, затрагивающей не только виновников конфликта, но и весь футбольный клуб и чувства его болельщиков.

Ранее Селезнев сам прокомментировал свой конфликт с журналистом и ведущим программы "ТаТоТаке" Андреем Сенькивым.

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