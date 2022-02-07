"Была воспитательной мерой": тренер "Сампдории" объяснил обратную замену Супряги в матче Серии А

"Была воспитательной мерой": тренер "Сампдории" объяснил обратную замену Супряги в матче Серии А

Украинец дебютировал в футболке "блучеркьяти", однако вскоре снова сел на скамью запасных.

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло прокомментировал обратную замену украинского форварда Владислава Супряги в матче 24 тура итальянской Серии А против "Сассуоло".

На 36-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу своей команды 21-летний украинец заменил травмированного Маноло Габбьядини, однако уже на 59-й минуте Джампаоло неожиданно снял Супрягу с поля, выпустив вместо него Андреа Конти.

"Супряга вышел на поле, потому что Габбьядини получил травму, а я хотел сохранить начальную схему. Так получилось, что единственным нападающим в моем распоряжении был недавно прибывший Супряга.

Во втором тайме я понял, что дриблинг от "Сассуоло" может сделать нас уязвимым, поэтому я решил выпустить Конти на фланг. Пришлось пожертвовать Супрягой, но после этого мы играли спокойно и слаженно. Знаю, что с психологической точки это могло быть трудным решением, но нам требовалась слаженная командная игра.

Супряга не знает языка. Нам нужен переводчик, чтобы понимать друг друга. Но я думаю, что он понял, что значит эта замена. Скажем, что она была воспитательной мерой", - приводит слова Джампаоло TuttoMercatoWeb.

Отметим, что матч завершился со счетом 4:0 в пользу генуэзской команды.

После победы "Сампдория" с 23 баллами закрепилась на 16-м месте в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" имеет 29 очков и 12-ю строчку.

В следующем поединке Серии А "блучеркьяти" 13 февраля на выезде сыграют с "Миланом".

Ранее ТСН Проспорт писал, что "Сампдория" представила Супрягу на украинском языке.

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