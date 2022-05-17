"Были изнасилования детей и женщин": легионер "Динамо" сравнил войну в Украине с вторжением России в Грузию

"Были изнасилования детей и женщин": легионер "Динамо" сравнил войну в Украине с вторжением России в Грузию

Грузинский полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за краковскую "Вислу", поделился мнениями о полномасштабной войне России против Украины.

21-летний футболист вспомнил, как в 2008 году российские войска вторглись в Грузию и совершали зверства против мирного населения.

В интервью Футбол NEWS хавбек рассказал, что из-за этого испытывает ненависть к Российской Федерации.

"У Грузии была такая же ситуация. Забрали у нас территории и собирались идти на столицу Грузии Тбилиси. И у нас были ужасные смерти, были изнасилования детей и женщин. Я думал, что это президент у них плохой, а не люди. Но это делают. военные, они же не работы... Для меня этот народ перестал существовать, когда я увидел, что они делают с детьми, женщинами... У меня просто ненависть к слову "Россия".

Вспоминаю Украину, как свой дом. Я там вырос. Я там знаю каждый угол, особенно в Киеве. И ни к одному месту так не могу привыкнуть, как к Киеву. Я считаю Киев своим домом.

Когда я смотрю видео, как обычные люди воруют танки, то удивляюсь их смелости. Видел много видео и фото, как люди стоят перед танком и останавливают (оккупантов - прим.). Это показывает силу украинского народа", - сказал Цитаишвили.

Напомним, Георгий является воспитанником киевского "Динамо", выступал за юношескую и молодежную команды "сине-желтых", а в 2019 году завоевал титул чемпиона мира со сборной Украины U-20. Однако позже полузащитник решил воспользоваться своими грузинскими корнями и на взрослом уровне представлять национальную команду этой страны.

"Наш план – сохранить им жизнь, а затем свободу", - Резников об эвакуации из "Азовстали"

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