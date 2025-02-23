Были шокированы: опубликовано видео реакции Усика и Джошуа на быстрый нокаут в бою Паркер – Баколе

Похоже, украинец и британец не ожидали, что поединок закончится уже во втором раунде.

Сетью разлетелось видео эмоциональной реакции обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и экс-чемпиона Энтони Джошуа на победу Джозефа Паркера над Мартином Баколе в бою, который состоялся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Новозеландец нокаутировал конголезского боксера уже во втором раунде, свалив его на канвас мощным оверхендом.

Похоже, такое развитие событий стало неожиданностью для украинца и британца, которые следили за этим поединком в рингсайде, сидя друг возле друга. Оба боксера бурно отреагировали на увиденное.

Добавим, что Усик и Джошуа – бывшие соперники. Они дважды встречались в ринге – в сентябре 2021-го и августе 2022 года. Оба боя завершились победами украинца, который сначала отобрал у британца чемпионские пояса, а затем их защитил.

Отметим, что Александр прибыл в Эр-Рияд, чтобы увидеть бой между обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа и Паркером. Ожидалось, что победитель станет следующим соперником украинца. Однако за несколько дней до поединка Дюбуа снялся из-за вирусной инфекции. Его согласился заменить Баколе, который ранее пригрозил "вырубить" Усика.

Таким образом, Паркер успешно защитил временный пояс WBO в супертяжелом весе. В то время как Дюбуа сохранил титул IBF и может провести объединительный поединок с Усиком. Недавно украинец заявил, что в ближайшем бою хочет снова стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Ранее сообщалось, что Усик покинул вечер бокса в Саудовской Аравии перед боем россиян за звание "абсолюта".

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