"Были впечатлены": вундеркинд "Динамо" рассказал об интересе к нему со стороны "Баварии"

"Были впечатлены": вундеркинд "Динамо" рассказал об интересе к нему со стороны "Баварии"

18-летний Самба Диалло привлек внимание европейского гранда.

Полузащитник юношеской команды "Динамо" Самба Диалло, недавно продливший контракт с киевлянами, рассказал, что после матча Юношеской лиги УЕФА против "Баварии" с ним контактировали представители мюнхенского клуба.

"После матча с "Баварией" в Юношеской лиге УЕФА со мной связывались официальные лица немецкого клуба. Они были впечатлены, ведь им очень понравилось мое выступление", - сказал Диалло в интервью YouTube-каналу itv Senegal.

Отметим, что в нынешнем сезоне "Динамо" дважды обыграло "Баварию" в Юношеской лиге УЕФА. В Мюнхене "бело-синие" разгромили сверстников из Германии со счётом 4:0. Диалло в том матче оформил дубль. А в Киеве команда Игоря Костюка минимально одолела мюнхенцев - 2:1.

В текущем сезоне Юношеской лиги УЕФА Диалло провел 6 матчей и забил 5 голов. 18-летний сенегалец является лучшим бомбардиром "Динамо" во внутреннем юношеском первенстве.

"Бело-синие" завершили групповой этап Юношеской лиги УЕФА на втором месте после "Бенфики", опередив "Барселону" и "Баварию".

В 1/16 финала подопечные Игоря Костюка сыграют против "Депортиво" U-19 (Испания).

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